Foto: Tomasz Sitarski

Jednak Braun wypromował nie tylko swoje nazwisko, ale też nazwę fundacji. Jej największym osiągnięciem ostatnich lat jest wyprodukowanie filmu dokumentalnego „Gietrzwałd 1877: Wojna Światów” w reżyserii... Grzegorza Brauna, przedstawiającego hipotezę, że w 1877 r. nie doszło do wybuchu wojny światowej, bo masowe pielgrzymki Polaków do Gietrzwałdu – gdzie miały miejsce objawienia maryjne – spowodowały zator na linii kolejowej niezbędnej Prusom do przerzucania wojsk. Na czołówce filmu znajduje się informacja o możliwości przekazania 1,5 proc. podatku dla Fundacji Osuchowa. Z tym dziełem Braun jeździł po całej Polsce, a na pokazach eksponowana była nazwa fundacji.

Czym jeszcze się ona zajmowała poza filmem o Gietrzwałdzie? Z najnowszego sprawozdania merytorycznego wynika m.in., że organizowane były konferencje, spotkania, wydarzenia, pielgrzymki, „fundacja aktywnie uczestniczyła w akcji sprzeciwu wobec budowy przez koncern Lidl centrum logistycznego w Gietrzwałdzie”, a także „kontynuowana była współpraca z Fundacją Polskie Veto w zakresie działań służących demaskowaniu i upublicznianiu projektów administracji krajowej jak i międzynarodowej (Unii Europejskiej, WHO), których celem było ograniczanie praw i wolności obywatelskich”.

I fundacja działała na tyle skutecznie, że – jak wynika ze sprawozdania za 2024 r. – uzyskała aż 1,09 mln zł przychodów z działalności statutowej. W tej puli wpływy z 1,5 proc. podatku (486,6 tys. zł) to mniej niż połowa. 339,2 tys. zł fundacja Brauna zgarnęła z darowizn od osób fizycznych i prawnych, a 260,4 tys. zł ze zbiórek. Jeszcze rok wcześniej przychody z działalności statutowej fundacji wyniosły 635,9 tys. zł, więc również, jeśli chodzi o tę liczbę, fundacja odnotowuje imponujące wzrosty.

Zdaniem byłego szefa PKW działania Fundacji Osuchowa mogą stanowić nieuprawnioną promocję Grzegorza Brauna i jego partii

Problem w tym, że można mieć wątpliwości, na ile jej działalność jest zgodna z ustawą o partiach politycznych. Były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński zauważa, że ustawa ta zabrania przyjmowania przez partie nie tylko środków finansowych od osób prawnych, ale również korzyści niepieniężnych. Tymczasem podczas pokazów filmu o Gietrzwałdzie organizowanych przez Fundację Osuchowa intensywnie promowany był nie tylko reżyser, ale i poseł Skalik, będący formalnie producentem filmu, a trasa zbiegła się z prekampanią przed wyborami prezydenckimi, w których uczestniczył Braun. Ze sprawozdania fundacji wynika, że odbyło się 300 niebiletowanych pokazów dla 60 tys. widzów.