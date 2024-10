Polska awansuje w światowym rankingu praworządności

Ranking międzynarodowej organizacji World Justice Project (WJP) ukazuje się co roku i mierzy praworządność według ośmiu kryteriów. To powściąganie samowoli władz publicznych, brak korupcji (lub jej obecność), otwartość władzy na obywateli, porządek i bezpieczeństwo, egzekwowanie prawa, a także dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – osobno co do sądownictwa karnego i cywilnego.

W tegorocznym raporcie Polska poprawiła wynik w sześciu z tych kategorii. Za największy postęp uznano odwrócenie trendów autorytarnych. W powściąganiu samowoli władz publicznych nasz kraj uzyskał ocenę o 14 proc. lepszą, niż przed rokiem, a pod względem otwartości władz publicznych – o 11 proc.

Sądy w Polsce bardziej niezależne

– Często postęp w praworządności jest powolny, ale Polska jest najlepszym w świecie przykładem, że zmiana na lepsze jest możliwa. Trendy autorytarne wciąż powodują osłabianie rządów prawa, ale powinniśmy się cieszyć z odwrócenia tych trendów w Polsce. Teraz czas coś na tym zbudować – powiedziała Elizabeth Andersen, dyrektor wykonawcza WJP.

Autorzy rankingowego raportu zauważają, że polski system wymiaru sprawiedliwości odnotował pewną poprawę. Przykładem jest poprawa o 22 proc. współczynnika oceny wpływu rządu na sądy karne (mierzący raczej brak takiego wpływu).