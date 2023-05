Leszek Czarnecki podróżował, gdy nie mógł. Prokuratura wnioskuje o areszt

Zarzuty są gotowe od 2020 r., dotąd ich nie ogłoszono, bo mieszkający za granicą milioner jest nieosiągalny. Pierwszy wniosek o areszt upadł w 2021 r. – sąd wytknął, że śledczy sięgnęli po radykalny środek, gdy ani razu go nie wezwali (chcieli go zatrzymać, by nie uzgadniał wersji). Teraz poszła seria pisemnych wezwań.

Miami, Zurych, Chicago

– Od czerwca 2021 do stycznia obecnego roku prokurator wyznaczył podejrzanemu dziewięć terminów przesłuchań, o każdym go powiadamiając. Na żaden się nie stawił – mówi nam prok. Saduś.

X

Czytaj więcej Służby Ustawa antykorupcyjna lekceważona nawet przez CBA Nikt z członków kierownictwa służby nie złożył w terminie deklaracji rejestru korzyści. Na bakier z tym wymogiem jest też wielu ministrów.

Czarnecki przysyłał zaświadczenia (od lekarzy różnych specjalności, m.in. z Francji i Monako) stwierdzające, że jest niezdolny do odbywania podróży lotniczych.

Milioner posiada domy w Miami i w Monako. Lot do Warszawy z Nicei (gdzie jest najbliższe lotnisko) trwa 2,5 godziny. – A przemierzał dużo dłuższe dystanse – twierdzą śledczy, którzy udokumentowali dziesięć takich lotów. Według informacji „Rzeczpospolitej” np. w lutym 2022 r. biznesmen był pasażerem lotu na trasie Zurych–Miami trwającego 10 godzin 35 minut, a w kwietniu 9-godzinnego z Miami do Zurychu. We wrześniu podróżował z Zurychu do Chicago przez ok. 10 godzin, a miesiąc później trasą Miami–Zurych 9 godzin.