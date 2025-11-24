Reklama
Wydział Konwojowy na posiedzeniu ws. Ziobry. Chodzi o natychmiastowe wykonanie decyzji sądu?

W sądzie, na posiedzeniu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry, pojawić się mają funkcjonariusze Wydziału Konwojowego. Ich obecność może umożliwić natychmiastowe wykonanie postanowienia sądu – podaje RMF FM.

Publikacja: 24.11.2025 13:42

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Ada Michalak

Tuż przed świętami – bo 22 grudnia – odbyć się ma posiedzenie sądu, na którym ma zapaść decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak podaje RMF FM, może ono wyglądać nieco inaczej, niż ma to miejsce zazwyczaj. 

Zbigniew Ziobro nie pokazuje się publicznie, ale jest aktywny w mediach społecznościowych
Prawo karne
Zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry to nie represja

Na posiedzeniu ws. aresztu Ziobry mają pojawić się funkcjonariusze Wydziału Konwojowego. Chodzi o natychmiastowe wykonanie decyzji sądu?

Posiedzenie w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry ma rozpocząć się 22 grudnia o godz. 10:00 w sądzie rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Jak informuje RMF FM, choć na co dzień ochroną placówki zajmuje się kilku funkcjonariuszy policji sądowej, na posiedzeniu ws. byłego ministra sprawiedliwości obecni będą prawdopodobnie funkcjonariusze Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji – miał o to bowiem poprosić sąd. 

Portal podaje, że – według nieoficjalnego uzasadnienia – działania te mają zapobiec ewentualnym naruszaniom porządku. Chodzi o możliwe manifestacje poparcia czy wrogości wobec Zbigniewa Ziobry. Portal zauważa jednak, że zadaniem Wydziału Konwojowego nie jest zwykle zabezpieczanie, lecz transportowanie zatrzymanych oraz aresztowanych. Obecność tych funkcjonariuszy na posiedzeniu może więc dać możliwość natychmiastowego wykonania postanowienia sądu. Wydaje się jednak, że mało realne jest, by były minister sprawiedliwości stawił się na posiedzeniu. 

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Kiedy sąd zdecyduje ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry? Jest data

Dlaczego prokuratura chce aresztu dla Zbigniewa Ziobry

Z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie na trzy miesiące posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości wystąpiła prokuratura, która zamierza mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie  na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Powodem uznania tymczasowego aresztowania za konieczny środek jest zachodząca uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawa bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie – jak stwierdził polityk, już przed głosowaniem w sprawie immunitetu docierały do niego informacje o możliwym aresztowaniu w przypadku jego powrotu do Polski. 

Ponadto przyczyną wniosku o areszt jest także realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. 

Sam Zbigniew Ziobro twierdzi, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

Tuż przed świętami – bo 22 grudnia – odbyć się ma posiedzenie sądu, na którym ma zapaść decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak podaje RMF FM, może ono wyglądać nieco inaczej, niż ma to miejsce zazwyczaj. 

Na posiedzeniu ws. aresztu Ziobry mają pojawić się funkcjonariusze Wydziału Konwojowego. Chodzi o natychmiastowe wykonanie decyzji sądu?

