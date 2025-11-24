Aktualizacja: 24.11.2025 14:11 Publikacja: 24.11.2025 13:42
Zbigniew Ziobro
Tuż przed świętami – bo 22 grudnia – odbyć się ma posiedzenie sądu, na którym ma zapaść decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak podaje RMF FM, może ono wyglądać nieco inaczej, niż ma to miejsce zazwyczaj.
Posiedzenie w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry ma rozpocząć się 22 grudnia o godz. 10:00 w sądzie rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.
Jak informuje RMF FM, choć na co dzień ochroną placówki zajmuje się kilku funkcjonariuszy policji sądowej, na posiedzeniu ws. byłego ministra sprawiedliwości obecni będą prawdopodobnie funkcjonariusze Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji – miał o to bowiem poprosić sąd.
Portal podaje, że – według nieoficjalnego uzasadnienia – działania te mają zapobiec ewentualnym naruszaniom porządku. Chodzi o możliwe manifestacje poparcia czy wrogości wobec Zbigniewa Ziobry. Portal zauważa jednak, że zadaniem Wydziału Konwojowego nie jest zwykle zabezpieczanie, lecz transportowanie zatrzymanych oraz aresztowanych. Obecność tych funkcjonariuszy na posiedzeniu może więc dać możliwość natychmiastowego wykonania postanowienia sądu. Wydaje się jednak, że mało realne jest, by były minister sprawiedliwości stawił się na posiedzeniu.
Z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie na trzy miesiące posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości wystąpiła prokuratura, która zamierza mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie.
Powodem uznania tymczasowego aresztowania za konieczny środek jest zachodząca uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawa bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie – jak stwierdził polityk, już przed głosowaniem w sprawie immunitetu docierały do niego informacje o możliwym aresztowaniu w przypadku jego powrotu do Polski.
Ponadto przyczyną wniosku o areszt jest także realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
Sam Zbigniew Ziobro twierdzi, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".
