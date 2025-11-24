Mniej strzelanin, ale prezydent Trump tego nie widzi

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika przestępczości w USA?

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na poziom przestępczości?

Dlaczego inwestycje w lokalne programy przeciwdziałania przemocy stały się kluczowe przy zmniejszaniu ilości przestępstw?

Jakie obawy towarzyszą obecnej strategii administracji federalnej?

USA z jednej strony to jeden z najbardziej rozwiniętych i bogatych krajów na świecie, ale z drugiej: kradzieże, pobicia, zabójstwa, masowe strzelaniny i inne przestępstwa – to zagrożenia, czyhające na Amerykanów na co dzień, szczególnie w dużych miastach.

Reklama Reklama

Przyczyn dużej przestępczości w Ameryce jest wiele. Wśród nich są czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak bieda czy bezrobocie, jak również legislacyjne, w tym przede wszystkim przyzwolenie na posiadanie broni oraz opozycja ze strony środowisk republikańskich wobec ograniczania dostępu do niej. Szacuje się, że jedna trzecia dorosłych Amerykanów posiada broń. Niektórzy po kilka sztuk, co sprawia, że na 100 mieszkańców USA przypada 120 sztuk broni. Z danych z 2022 wynika, że około 16 milionów osób nosiło przy sobie broń, co najmniej raz w miesiącu.

Pandemia jako przyczyna wzrostu przestępczości

Po trzech dekadach w większości nieprzerwanego spadku, przestępczość gwałtownie wzrosła w 2020 r. Do tego mocno przyczyniła się pandemia COVID-19, która na kilka miesięcy pozbawiła część społeczeństwa pracy oraz możliwości pójścia do szkoły. W tamtym czasie doszło też do masowych protestów przeciwko nierównościom społecznym, które w wielu miejscach przerodziły się w zamieszki.