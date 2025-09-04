Dyrektor Instytutu Narutowicza dodaje, że zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw w IDMN kierowały oprócz szefostwa instytutu także Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Najwyższa Izba Kontroli. Dyrektor nie wie, ile w sumie zawiadomień złożonych przez te instytucje trafiło do prokuratury. – Do końca grudnia 2025 r. została przedłużona kontrola KAS. Zakładam, że takich zawiadomień będzie więcej – mówi „Rzeczpospolitej” Adam Leszczyński. Dodaje, że po kontroli przeprowadzonej wśród beneficjantów Funduszu Patriotycznego zwrócili oni już ponad milion złotych z nieprawidłowo rozliczonych grantów.

Instytut Narutowicza walczy w sądzie, aby zainteresować prokuraturę

Leszczyński dodaje, że śledztwa w sprawie nadużyć zostały podzielone pomiędzy różne prokuratury w kraju. Odmowy wszczęcia śledztwa jego instytut zaskarża do sądów, a te zwykle nakazują ich prowadzenie.

Zapytaliśmy biura prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej, czy takim nadzorem zostaną one objęte. Czekamy na odpowiedź.

Jedno z nich dotyczy przekroczenia uprawnień przez byłego dyrektora IDMN prof. Jana Żaryna oraz jego zastępcę w związku z przyznaniem i rozliczaniem środków przyznanych w ramach Funduszu Patriotycznego. Chodziło o wypłacenie dotacji dla Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” i Stowarzyszenia Straż Narodowa w wysokości 3 mln zł. Zawiadomienie dotyczyło też utrudnienia przeprowadzenia kontroli przez NIK. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 26 listopada 2024 r. odmówił wszczęcia postępowania, ale 10 czerwca 2025 r. postanowienie prokuratury uchylił Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Sąd uznał m.in., że prokurator nie zgromadził kompletnego materiału dowodowego, który „pozwoliłby na wydanie decyzji merytorycznej i nie zweryfikował wszystkich zgłoszonych przez zawiadamiającą kwestii”. Sędzia Iwona Ramotowska stwierdziła, że zaskarżona decyzja ma charakter przedwczesny.

Sąd: prokurator tylko przyjął zawiadomienie i umorzył sprawę

Podobny los spotkał głośne zawiadomienie dotyczące zakupu fortepianu Bösendorfer nr 24219 w Szwajcarii za kwotę 60 000 franków szwajcarskich, który miał należeć do Ignacego J. Paderewskiego. Zawiadomienie dotyczyło niedopełnienia obowiązków przez byłego dyrektora Jana Żaryna.