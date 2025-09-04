Aktualizacja: 04.09.2025 04:59 Publikacja: 04.09.2025 04:29
Marta Cienkowska
Foto: PAP/PIOTR NOWAK
Podejmuję decyzje na podstawie analiz i danych. Żeby je zebrać w sposób właściwy i pełny, potrzebowałam czasu.
Decyzja ministra Sikorskiego nie dotyczyła kontynuowania misji dyrektora Instytutu Pileckiego. Informacje, które dotarły do mnie z mediów, wymagały właściwej weryfikacji.
W ten sposób poznałam opinię jednej strony. Podejmowanie decyzji wyłącznie na tej podstawie byłoby w moim przekonaniu błędem. Potrzebowałam pełnej analizy sytuacji, rozmów z pracownikami, także Ministerstwa Kultury. Szczególnie po tym, co wydarzyło się później. Tak rozumiem dobre zarządzanie.
Nie bez powodu lider partii Polska 2050 określił mnie mianem „najbardziej niepolitycznej z polityczek”.
Szymon Hołownia. Podjęłam się tej misji, bo mam jasną wizję zmian, jakie są niezbędne w polityce kulturalnej państwa. Zamierzam je realizować – na dodatek w sposób absolutnie ponadpartyjny.
Ta decyzja należy do nowego dyrektora Instytutu Pileckiego, pana Karola Madaja. Zakładam, że on również dokona odpowiedniej analizy tej sytuacji. Dyrektorzy instytucji kultury są niezależni w prowadzeniu swoich placówek. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której do dyrektora instytucji kultury przychodzi minister i mówi „masz to zrobić”.
Marta Cienkowska, ministra kultury w rządzie Donalda Tuska
Dyrektorzy instytucji, wszystkich, nie tylko Instytutu Pileckiego, przedstawiają konkretne strategie, plany i realizacje. Jak potem mamy ich z tego rozliczać, jeżeli zmieniamy im zadania albo wyznaczamy inne cele?
Instytut Pileckiego powinien odpowiadać za politykę międzynarodową w kontekście polityki pamięci i polityki historycznej. Ten instytut miał i nadal ma przed sobą bardzo trudną misję ukazywania prawdy i walki z dezinformacją w kontekście międzynarodowym. Potrzebujemy takich działań między innymi dlatego, że mają one realny wpływ na wizerunek naszego państwa za granicą. Przykładem jest choćby powtarzane za granicą kłamstwo z początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę o tym, że Polska miałaby chcieć zająć część terytorium Ukrainy. Innym – używanie pojęcia „polskich obozów śmierci”. Musimy umieć walczyć z takimi narracjami. Dlatego potrzebujemy sprawnie działającego Instytutu Pileckiego.
Były działania dobre, były i takie, które pozostawiały wiele do życzenia. Teraz jest to już w gestii nowego dyrektora.
To też pytanie do nowego dyrektora, choć uważam, że nie wszystkie oddziały zagraniczne są nam potrzebne.
Ale przecież my mamy ogromne sukcesy na tym polu.
523 odzyskane dzieła.
Procesy restytucyjne trwają długo, mamy obecnie bardzo dużo otwartych wniosków. Załatwienie wszystkich jednocześnie jest mało realne.
To nie jest tak, że napotykamy na opór drugiej strony. Podstawową trudnością zazwyczaj jest to, że każdy obiekt, który odnajdziemy gdzieś za granicą, potrzebuje dokumentacji, a ta wymaga czasu. Gdybyśmy w ministerstwie mieli do dyspozycji 400-500 osób, które zajmowałyby się tylko tym, to pewnie wszystko szłoby szybciej.
Nic takiego nie powiedziałam. W porównaniu z innymi krajami Polska odzyskuje skradzione dzieła najskuteczniej. Co więcej: nasi ludzie w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego uczą innych w Europie, jak to robić. O niektórych naszych znaleziskach i odzyskanych dziełach piszą redakcje na całym świecie.
Są, a my je sukcesywnie odzyskujemy. Proszę pamiętać, że za każdym razem musimy przejść przez konkretny proces. Znajdujemy w jakiejś bibliotece w Niemczech zbiór: ktoś musi ten zbiór obejrzeć, ktoś musi sprawdzić, jak wyglądała jego historia, w jaki sposób tam trafił i czy on rzeczywiście powinien należeć do Polski. To jest proces badawczy, prawny, czasem wręcz detektywistyczny. Często są to fascynujące historie, na pewno też nie są to historie krótkie. I jest ich dużo: obecnie prowadzimy ok. 190 postępowań w 19 krajach na całym świecie.
Formalnie temat reparacji został rozstrzygnięty w 1953 r. Uważam jednak, że nasz sąsiad, państwo niemieckie, powinno zadbać o tych świadków wojny, którzy jeszcze są wśród nas.
Czytałam tę publikację „Rzeczpospolitej”. Sprawa jest w prokuraturze.
Na pewno przyjrzę się tej sprawie.
Problemem, który chcę rozwiązać w pierwszej kolejności, jest koordynacja działań. Powstało mnóstwo instytucji kultury, muzeów, które dotykają konkretnych, różnych obszarów historii. Kłopot w tym, że one nie działają wspólnie. Nie ma wspólnego kompasu. Wiele działań realizowanych jest ad hoc. Sami w ministerstwie ulegamy presji rocznic historycznych. Warto określić, jak ma wyglądać polityka pamięci państwa na przestrzeni najbliższej dekady lub dwóch. Takie cele i narracje ma wypracować ta strategia: powinniśmy mieć wspólny kompas, wspólną drogę. To jest pierwsza rzecz, na której bardzo mi zależy.
Musimy naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że polityka pamięci, polityka historyczna to nie tylko suche historyczne fakty – to opowieść o wartościach, opowieść o patriotyzmie. Teraz chodzi o to, żeby to było zamknięte, jednoznacznie klasyfikujące: jak robisz to, to jesteś patriotą, a jak robisz tamto, to nie jesteś. To najgorsze, co można zrobić – narzucić jedną interpretację. Poza tym kluczowe jest, żeby dotrzeć do młodszego pokolenia. Wykorzystać fakt, że naprawdę interesujemy się historią, wręcz w niej grzebiemy. Czytamy, chcemy się dowiedzieć, co robili nasi dziadkowie. I nie chodzi mi tylko o media społecznościowe, przeciwnie. Zależy mi na tym, żeby zrobić to właśnie, abstrahując od mediów społecznościowych. One mają swoje algorytmy, które promują i podbijają treści negatywne, hejt. Potrzebujemy czegoś, co może nie jest fajerwerkiem technologicznym, ale jest prawdą i emocją. W ten sposób dociera się do młodego pokolenia.
Nie odpowiem na to pytanie, nie jestem historyczką. Nie jestem też ekspertką od pisania takiej strategii, ale wiem, że jest nam ona potrzebna. Powinniśmy odpowiedzieć na potrzebę, którą widzę w przestrzeni publicznej i znaleźć takie mechanizmy, które tę potrzebę polityki pamięci zaspokoją.
Odpowiem zdaniem, które wygłosiłam podczas mojej pierwszej konferencji w roli ministra: polityka pamięci, polityka historyczna to jedne z moich priorytetów.
Na polityce pamięci budujemy przyszłość. Jeśli nie zabezpieczymy prawdy historycznej, jeśli nie będziemy wiedzieć, jakie wartości sobą reprezentujemy, a jakich powinniśmy się wystrzegać, nie będziemy mieli na czym budować. Potrzebne jest nam ugruntowanie w wartościach. To jeden z najważniejszych fundamentów bezpieczeństwa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
