Są też wątpliwości, czy nowa pani dyrektor muzeum ma odpowiednie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Na pewno przyjrzę się tej sprawie.

W sierpniu ministerstwo zaprezentowało dokument, który ma być początkiem dyskusji o polityce pamięci. Napisano tam, że dzisiaj polityka pamięci, polityka historyczna nie ma jasno zdefiniowanych celów. Jakie to mogłyby być cele?

Problemem, który chcę rozwiązać w pierwszej kolejności, jest koordynacja działań. Powstało mnóstwo instytucji kultury, muzeów, które dotykają konkretnych, różnych obszarów historii. Kłopot w tym, że one nie działają wspólnie. Nie ma wspólnego kompasu. Wiele działań realizowanych jest ad hoc. Sami w ministerstwie ulegamy presji rocznic historycznych. Warto określić, jak ma wyglądać polityka pamięci państwa na przestrzeni najbliższej dekady lub dwóch. Takie cele i narracje ma wypracować ta strategia: powinniśmy mieć wspólny kompas, wspólną drogę. To jest pierwsza rzecz, na której bardzo mi zależy.

Co jeszcze?

Musimy naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że polityka pamięci, polityka historyczna to nie tylko suche historyczne fakty – to opowieść o wartościach, opowieść o patriotyzmie. Teraz chodzi o to, żeby to było zamknięte, jednoznacznie klasyfikujące: jak robisz to, to jesteś patriotą, a jak robisz tamto, to nie jesteś. To najgorsze, co można zrobić – narzucić jedną interpretację. Poza tym kluczowe jest, żeby dotrzeć do młodszego pokolenia. Wykorzystać fakt, że naprawdę interesujemy się historią, wręcz w niej grzebiemy. Czytamy, chcemy się dowiedzieć, co robili nasi dziadkowie. I nie chodzi mi tylko o media społecznościowe, przeciwnie. Zależy mi na tym, żeby zrobić to właśnie, abstrahując od mediów społecznościowych. One mają swoje algorytmy, które promują i podbijają treści negatywne, hejt. Potrzebujemy czegoś, co może nie jest fajerwerkiem technologicznym, ale jest prawdą i emocją. W ten sposób dociera się do młodego pokolenia.

W tym dokumencie pada takie stwierdzenie, że w PRL-u były duże narracje i mity, jak np. ten dotyczący ziem odzyskanych czy przyjaźni polsko-radzieckiej. Co mogłoby być taką narracją teraz, w trzeciej dekadzie XXI wieku?

Nie odpowiem na to pytanie, nie jestem historyczką. Nie jestem też ekspertką od pisania takiej strategii, ale wiem, że jest nam ona potrzebna. Powinniśmy odpowiedzieć na potrzebę, którą widzę w przestrzeni publicznej i znaleźć takie mechanizmy, które tę potrzebę polityki pamięci zaspokoją.