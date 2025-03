Wraca program „Czyste Powietrze". Ministerstwo Środowiska ogłosiło ważne zmiany

przed realizacją przedsięwzięcia – audyt energetyczny wraz z dokumentem podsumowującym audyt energetyczny (określą jaki jest stan energetyczny budynku i jakie prace należy wykonać, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania),

po realizacji przedsięwzięcia – świadectwo charakterystyki energetycznej (potwierdzi zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania).

Co istotne, oba te dokumenty muszą być podpisane przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (wykaz MRiT na stronie: rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych), powinny być poprzedzone wizytą w domu. Na audyt można również pozyskać dotację z programu Czyste powietrze – łącznie do 1 600 zł.

Operator w programie „Czyste Powietrze" – jaka będzie jego rola

Kolejną dużą zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest wprowadzenie funkcji operatora. W pierwszym etapie będą nimi gminy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W drugim resort przewiduje włączenie również sprawdzonych firm.



- Bardzo dużą zmianą w programie jest wprowadzenie funkcji operatora, który przeprowadzi beneficjenta przez całą inwestycję i będzie nadzorował, żeby inwestycja była prowadzona dobrze. Gminy za obowiązki operatora dostaną dodatkowe środki. Operator będzie gwarantował, że inwestycja nie będzie prowadziła do rachunków grozy, a będzie je obniżać - podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

Zaliczki w programie „Czyste Powietrze" na nowych zasadach

Resort poinformował, iż prefinansowanie (zaliczka) w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze możliwe będzie tylko przez operatora i tylko w najwyższym oraz podwyższonym poziomie dofinansowania. Zaliczka wynosi do 35 proc. i jest uwarunkowana przedłożeniem wraz z wnioskiem o dofinansowanie maksymalnie trzech umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia. WFOŚiGW będzie wypłacał zaliczkę na konto wykonawcy na podstawie: dyspozycji beneficjenta, faktury zaliczkowej oraz listy sprawdzającej operatora, potwierdzającej spełnienie warunków programu.