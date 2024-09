– Nie myślę w takich kategoriach. Mówienie, że wojna musi się skończyć, nie jest antyukraińskie, bo chodzi o tysiące ludzi, którzy tam umierają. Wiem, że w Polsce się na to inaczej patrzy, macie inne doświadczenia z Rosją. Ale z drugiej strony, czy wyobraża pan sobie zwycięstwo Ukrainy, dotarcie jej wojsk pod Moskwę? Inni próbowali, Napoleon, Hitler. Dążenie do pokonania Rosji to nie jest właściwa droga, są nią negocjacje pokojowe – podkreśla Robert Crumbach. To jeden z niewielu liderów w BSW, który nie przeszedł do tej partii z Die Linke. Przez 40 lat był w socjaldemokratycznej SPD (rządzącej w Brandenburgii bez przerwy od upadku zjednoczenia Niemiec).

Poseł AfD do landtagu Brandenburgii: partia Sahry Wagenkecht to koń trojański

– Ludzie są sfrustrowani, że AfD mimo zwycięstw, jak w Turyngii, nie jest dopuszczana do władzy. Coraz wyraźniej widać, że Sahra Wagenknecht powołała partię, by odbierać wyborców AfD, mówiąc to samo o odsyłaniu nielegalnych imigrantów czy o pokoju. I odmawiać współpracy z AfD. Jest koniem trojańskim. Wyborcy to zauważają – mówi „Rzeczpospolitej” Steffen John, poseł AfD do landtagu Brandenburgii.

Na pytanie, czy koniem trojańskim partii mainstreamowych, odpowiada nieprecyzyjnie, że nie chodzi mu o partie, ale „komunistyczny, socjalistyczny sposób myślenia” o gospodarce, własności prywatnej, ekologii, energii odnawialnej.

Czy zatem AfD już wykluczyło możliwość tworzenia rządu z BSW, skazując się – przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości – na rolę wielkiej partii opozycyjnej? – Nie. Trzymamy się tego, co zawsze mówiliśmy, że w zasadzie rozmawiamy ze wszystkimi, nie wykluczamy ani Die Linke, ani BSW, ani liberalnej FDP. Możemy popierać wnioski innych, brać udział w negocjacjach o tworzeniu rządu po wyborach – tłumaczy Steffen John.

Poparcia dla projektów AfD nie wyklucza także Robert Crumbach. Ale tylko oczywistych. – Dziś jest piękne błękitne niebo nad Poczdamem. Jeżeli AfD stwierdzi, że jest błękitne, to ja nie będę głosował przeciw, tłumacząc, że jest czerwone. Czasem i skrajnej prawicy uda się coś słusznie ocenić, jak ślepej kurze ziarno. Ale przez pięć ostatnich lat w landtagu takiego wniosku nie było – mówi szef brandenburskich struktur partii Wagenknecht.