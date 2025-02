Dlaczego gaśnie gwiazda Sahry Wagenknecht? Ile partii wejdzie do Bundestagu?

Na tworzenie przyszłej koalicji będzie miało wpływ także to, jakie partie poza tymi czterema będą miały swoich posłów. Chodzi o trzy mniejsze ugrupowania o notowaniach bliskich progu procentowego – liberalna FDP (która jeszcze kilka miesięcy temu była w rządzie Scholza), Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) oraz postkomunistyczna Die Linke, czyli Lewica.

Postkomunistyczna Die Linke się odrodziła, a ugrupowanie Sahry Wagenknecht, która z niej odeszła, nieoczekiwanie osłabło

Najlepiej z nich w sondażach radzi sobie ta, która już zmierzała do politycznego grobu – Die Linke. Ponad rok temu doszło w niej do rozłamu, opuściła ją Sahra Wagenknecht. I nowa partia pod wodzą tej gwiazdy telewizyjnych talk show, głoszącej mieszankę haseł skrajnie lewicowych (w sprawach gospodarczych) i skrajnie prawicowych (imigracja, polityka klimatyczna, sprawy genderowe), zgarnęła początkowo sporą część elektoratu postkomunistom. We wrześniowych wyborach w trzech landach dawnej NRD zdobyła po kilkanaście procent głosów, wydawało się, że i na poziomie federalnym osiągnie sukces i zastąpi Die Linke w Bundestagu.

W lutym to Die Linke ma w sondażach 5 do nawet 7 proc., a BSW 4 do 5,5 proc. Liberalna FDP, która w przeszłości była zdolna do tworzenia koalicji z każdym zwycięzcą, tylko w jednym lutowym sondażu zdobyła 5 proc., w pozostałych – 4 proc.

Dlaczego Sojusz Sahry Wagenknecht może nie wejść do Bundestagu? „Trzy powody”

Skąd problemy partii Sahry Wagenknecht? – Powody są trzy – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Klaus Dörre, znany socjolog z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie. Pierwszy to utrata charakteru partii antysystemowej. Weszła bowiem do rządów w dwóch wschodnich landach, w których odbyły się wybory we wrześniu ubiegłego roku – w Turyngii, gdzie współrządzi z CDU i SPD, i Brandenburgii (z SPD). – Trudno być wiarygodnym antysystemowcem, jeżeli jest się w jednym gabinecie z partiami mainstreamu – podkreśla socjolog.