W czasie kampanii wyborczej Musk szacował, że wydatki administracji mogą być zmniejszone o „co najmniej” 2 bln dolarów. - Wasze pieniądze są marnowane, a Departament Wydajności Rządu to naprawi – zapowiadał miliarder na wiecu w Madison Square Garden. Reuters zauważa, że akronim nowego Departamentu, DOGE (Department of Government Efficiency) nawiązuje do kryptowaluty dogecoin promowanej przez Muska.



Ramaswamy, który ma zajmować się wydajnością administracji wraz z Muskiem, to założyciel firmy farmaceutycznej, który walczył z Trumpem o prezydencką nominację w prawyborach, ale w pewnym momencie przerzucił swoje poparcie na Trumpa i wycofał się z rywalizacji.