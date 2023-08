Vivek Ramaswamy. Kandydat (na razie) numer trzy

Podczas gdy miesiąc temu dzieliło Ramaswamy’ego od Rona DeSantisa 21 punktów procentowych, obecnie różnica ta zmalała do 16 punktów – według obliczeń portalu FiveThirtyEight, którego analitycy biorą pod uwagę średnią sondaży. Według badań opinii przeprowadzonych przez YouGov, odbiera DeSantisowi głosy umiarkowanych republikanów oraz niezależnych.

To nie znaczy, że Ramaswamy jest na drodze do prześcignięcia Trumpa w sondażach. Niektórzy zastanawiają się też, czy rzeczywiście poważnie myśli o funkcji w Białym Domu. Niemniej jednak robi to, na czym zależy każdemu kandydatowi: buduje swoją pozycję. W pierwszej debacie prezydenckiej wzmocnił ją na tyle, że pojawiły się takie nagłówki w amerykańskich mediach, jak ten w Politico: „DeSantis już nie jest jedyną alternatywą dla Trumpa”.

Miliony i poglądy

38-letni Vivek Ramaswamy to najmłodszy z kandydatów do nominacji Partii Republikańskiej. Urodził się w Ohio w rodzinie imigrantów z południowych Indii. Studiował biologię na Harvardzie, potem prawo na Yale. Twierdzi, że jeszcze w trakcie studiów zarobił kilka milionów dolarów w funduszach inwestycyjnych. W 2014 r. założył swoją firmę Roivant Sciences, która skupowała od większych firm farmaceutycznych patenty na leki, będące jeszcze w fazie badań.

Dzisiaj Forbes wycenił jego majątek na 630 milionów dolarów. W trakcie studiów miał poglądy libertariańskie, które m.in. prezentował w utworach raperskich jako Da Vek. Głosował też na libertariańskiego kandydata w wyborach prezydenckich w 2004 r., ale nie spełnił swojego obywatelskiego obowiązku w trzech kolejnych wyborach. Wspierał finansowo zarówno kandydatów republikańskich, jak i demokratycznych, a w 2020 r. oddał głos na Donalda Trumpa. Do dziś jest zagorzałym obrońcą byłego prezydenta, którego naśladuje, jak może.