Brakuje 30 tys. kierowców. A będzie gorzej

Autorzy raportu podkreślają, że transport drogowy mierzy się nie tylko ze spadkiem zamówień na usługi, ale także z niskimi cenami frachtów oraz restrykcyjnym pakietem mobilności eliminującym z rynków Europy Zachodniej konkurencyjnych cenowo przewoźników z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. – Tam, gdzie sektor funkcjonuje na bazie zleceń płynących z zagranicy, jak transport, sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw jest relatywnie najsłabsza – komentuje Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka, Coface w Polsce.

Do problemów finansowych branży transportowej dokładają się kłopoty z zatrudnieniem. Według organizacji zrzeszających firmy transportowe w Polsce brakuje obecnie ok. 30 tys. zawodowych kierowców ciężarówek. Portal logistyka.net.pl informuje, że do 2026 r. blisko 30 proc. kierowców przejdzie na emeryturę, tymczasem wskaźnik zastępowalności wśród młodszych pracowników jest cztery–siedem razy niższy. Z kolei symulacja Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wskazuje, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat branżę transportową opuści blisko 250 tys. osób, podczas gdy nowe zatrudnienie nie przekroczy 100 tys.

Ukraińcy podbierają nam zlecenia

Choć braki uzupełniane są pracownikami z zagranicy – prawie 60 procent kierowców w Polsce wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe to obywatele państw nieunijnych, z takich państw jak m.in. Ukraina, Białoruś, Gruzja, Indie, Filipiny – to wojna w Ukrainie utrudnia pozyskiwanie nowych kierowców, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. Problemem jest także utrzymanie obecnej kadry. Procedury przedłużania kart pobytu, trwające nawet do półtora roku, eliminują z pracy zagranicznych kierowców, którzy od wielu lat jeżdżą dla polskich firm.

Kluczowym problemem polskiego sektora staje się słabnąca konkurencyjność na rynku unijnym. Przyczyną jest rosnąca ekspansja firm z Ukrainy. – Ogromna liczba ukraińskich przewoźników wjeżdża na rynek UE i tam konkuruje niższymi kosztami pracowniczymi, a to istotny element pozwalający oferować niższe stawki – mówi „Rzeczpospolitej” Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu ZMPD. Jak twierdzi, kolejne przedłużenie umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, pozwalającą wjeżdżać ukraińskim ciężarówkom na rynek unijny bez zezwoleń, coraz bardziej zwiększa ich konkurencyjność względem firm transportowych z Polski.

Wyzwaniem stanie się elektryfikacja

Tymczasem na horyzoncie pojawiają się kolejne rafy. Firmy realizujące zwłaszcza przewozy międzynarodowe stoją przed perspektywą koniecznej elektryfikacji. Ocenia się, że to jeden z warunków zachowania konkurencyjności, a zarazem dominującej pozycji w Europie. – O dekarbonizacji transportu powinniśmy myśleć w kategoriach utrzymania pozycji europejskiego lidera. Firmom transportowym spadną koszty względem korzystania z pojazdów spalinowych, obniżymy emisje CO2 – argumentuje Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych.