Sejm powołał w piątek Pamelę Krzypkowską na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Teraz zgodę musi wyrazić Senat. Komisja ma się zajmować m.in. ochroną bezpieczeństwa użytkowników AI. Powstała na mocy ustawy z 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji, której celem jest egzekwowanie regulacji unijnego rozporządzenia AI Act.

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Za powołaniem Pameli Krzypkowskiej na szefową KRiBSI zagłosowało 271 posłów, 24 było przeciw, a 140 wstrzymało się od głosu. Teraz na wybór Sejmu będzie musiał zgodzić się Senat.

Pamela Krzypkowska szefową Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa AI

Jak informowała w tym tygodniu podczas sejmowej komisji Krzypkowska, chciałaby ona, aby KRiBSI była „miejscem rzetelnej, prostej informacji np. w kontekście różnych incydentów” dotyczących sztucznej inteligencji. Podała też przykład, gdy na jednej z platform internetowych „pojawiły się różne informacje o tym, że jest to koniec świata lub koniec internetu”.

– Chciałabym, żeby komisja szybko reagowała na takie incydenty i publikowała pewne wyjaśnienia, czyli co jest prawdziwe, a co tak naprawdę jest przesadzonym stwierdzeniem (...). Uważam, że zagrożenia są oczywiście związane bardzo mocno z cyberbezpieczeństwem oraz z dezinformacją, którą można generować za pomocą sztucznej inteligencji – powiedziała Krzypkowska.

Dodała, że jednym z pierwszych tematów, które chce wpisać do planu kontroli komisji będzie kwestia oznaczania treści typu deepfake, które powinny być odpowiednio oznaczane w sieci.

Wcześniej, podczas przesłuchania w Senacie Krzypkowska przekazała, że pewność prawa, wsparcie dla instytucji budujących innowacje, edukacja i współpraca to cztery filary, na których chce się oprzeć, jeśli zostanie wybrana na szefową komisji. Zaznaczyła, że przed pierwszym przewodniczącym stoi zadanie nie tylko zbudowania organu od zera, ale i zachowania równowagi między wsparciem dla innowacji i ochroną obywateli.

Czym jest Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji?

Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, jako niezależna i kolegialna instytucja, ma się zajmować ochroną praw podstawowych i bezpieczeństwa użytkowników sztucznej inteligencji, a także wspieraniem innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora AI. Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Zgodnie z ustawą o systemach sztucznej inteligencji, przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na pięć lat. W skład Komisji, obok przewodniczącego, wejdą przedstawiciele krajowych urzędów regulacyjnych: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Krzypkowska była m.in. dyrektorką Departamentu Badań i Innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiadała za krajowy model językowy PLLuM, budowę dwóch fabryk AI – PIAST w Poznaniu i GAIA AI w Krakowie. Jest również współautorką Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji, a także była odpowiedzialna za jej wdrażanie. Wcześniej pracowała w firmie Microsoft.

Krzypkowska ukończyła studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.