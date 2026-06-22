Firma SwitchUp, operator elastycznych biur, na kolejny etap swojej globalnej ekspansji wybiera Warszawę. W budynku AFI Office House – pierwszym biurowcu kompleksu Towarowa 22 – spółka zajmie 2,1 tys. mkw. powierzchni na dwóch piętrach. Jej udostępnienie najemcom jest planowane na lipiec/sierpień tego roku.

Reklama Reklama

Firmy z Polski i zagranicy w polskich biurach

– To debiutancki kontrakt SwitchUp na polskim rynku – mówią przedstawiciele firmy doradczej Savills, która wspierała operatora w transakcji. – Przed wejściem do Polski firma przeanalizowała potencjał warszawskiego rynku i dostępne lokalizacje, koncentrując się na najlepszych budynkach, które mogą przyciągnąć klientów z Polski i zagranicy.

Jak powiedział Thomas Jodar ze spółki SwitchUp, Warszawa, jako dynamiczny i dojrzały rynek biurowy, to dobre miejsce dla rozwiązań łączących elastyczność, prywatność i jakość identyczną, a nawet wyższą niż oferuje tradycyjny najem biur. – Najemca dostaje w pełni umeblowane biuro o wysokim standardzie. W AFI Office House zajmiemy powierzchnię, która odpowiada naszym założeniom biznesowym i pozwoli stworzyć nowoczesne środowisko pracy dla firm poszukujących gotowego, ale spersonalizowanego rozwiązania – zapowiedział.

AFI Office House z najemcami

– Pozyskanie SwitchUp domyka komercjalizację AFI Office House i jednocześnie wzmacnia ofertę budynku o format, który odpowiada na zmieniające się potrzeby firm – skomentował Grzegorz Jamroziak ze spółki AFI Poland.

– Przy tej transakcji szczególnie ważne było znalezienie powierzchni, która pozwoli SwitchUp sprawnie rozpocząć działalność w Polsce, a jednocześnie zaoferować klientom standard zgodny z międzynarodowym doświadczeniem operatora – dodał Michał Karolkiewicz z firmy Savills.