Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadza jednocześnie rygorystyczne limity zarobków oraz czasu pracy dla personelu medycznego.

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Setki nowych kontrolerów w NFZ. Prześwietlą placówki medyczne

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, obecny system kontroli w NFZ jest niewystarczający. Statystyki mówią same za siebie: zaledwie 115 kontrolerów musi obecnie nadzorować około 40 tysięcy umów zawieranych z placówkami medycznymi. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z PAP podkreśliła, że korpus kontrolerski wymaga wzmocnienia.

– Po rozmowach z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia wiem, że korpus kontrolerski jest zbyt mały. 115 kontrolerów na 40 tysięcy umów, które są zawierane przez płatnika, to naprawdę niewielka grupa osób, które są w stanie w sposób rzetelny i taki, którego byśmy oczekiwali jako społeczeństwo, kontrolować wydatkowanie środków publicznych – powiedziała PAP minister zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zakłada zatrudnienie setek nowych osób.

„Wzmocnienie szeroko pojętych działań kontrolnych (w tym monitorowania) będzie wymagało zwiększenia etatyzacji zarówno Korpusu Kontrolerskiego (w głównej mierze), jak i zatrudnienia w OW NFZ. Docelowo przewiduje się zwiększenie zatrudnienia w NFZ o około 480 osób” – czytamy w uzasadnieniu.

Z tego aż 432 zasilić ma Departament Kontroli NFZ, a kolejne 48 trafi do Oddziałów Wojewódzkich Funduszu. Nowi urzędnicy zyskają potężne narzędzia. NFZ ma mieć m.in. prawo pozyskiwania informacji od prywatnych podmiotów leczniczych. Ma to służyć weryfikacji, czy personel medyczny deklarowany w ramach kontraktów z publicznym ubezpieczycielem faktycznie jest dostępny dla pacjentów.

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Limity stawek i zarobków dla medyków. Ograniczenia czasu pracy

Drugim filarem projektu są szczegółowe regulacje dotyczące finansów oraz czasu pracy lekarzy i personelu medycznego. Nowe przepisy mają ukrócić windowanie stawek:

Stawka godzinowa na kontrakcie – wprowadzony ma zostać limit na poziomie 240 zł brutto za godzinę (wyliczony jako 1/20 minimalnego wynagrodzenia), z możliwością podwyższenia stawki w specyficznych sytuacjach, np. przy pełnieniu funkcji ordynatora,

Miesięczny limit wynagrodzeń - zarobki medyków (niezależnie od formy zatrudnienia – etatu czy kontraktu) zostaną ograniczone do 16-krotności minimalnego wynagrodzenia, co daje maksymalnie 76 800 zł brutto miesięcznie,

Projekt zakazuje ustalania wynagrodzenia medyków jako procentu od realizowanej procedury medycznej,

Łączny czas pracy lekarza u wszystkich świadczeniodawców nie będzie mógł przekraczać dwukrotności pełnego wymiaru etatu. Co więcej, medyk będzie musiał być zatrudniony na co najmniej pół etatu w głównej placówce mającej kontrakt z NFZ, a podjęcie pracy gdzie indziej będzie wymagało zgody tego pracodawcy.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Dokument ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, przy czym placówki medyczne otrzymają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 31 grudnia 2026 r.