Informację o śmierci aktorki potwierdził ojciec artystki w oświadczeniu dla ABC News.

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Zmarła aktorka Hayden Panettiere. Oświadczenie rodziny

W oficjalnym komunikacie głos zabrał ojciec artystki, Skip Panettiere, dzieląc się przykrą wiadomością z fanami aktorki na całym świecie.

„Z głębokim smutkiem dzielimy się tragiczną wiadomością o śmierci naszej ukochanej Hayden. Była niezwykłym światłem i siłą natury, która niosła niewyobrażalną miłość i radość wszystkim, którzy mieli okazję ją poznać – oraz milionom, które oglądały ją na ekranie” – napisał.

Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Rodzina zwróciła się do opinii publicznej i mediów z prośbą o uszanowanie prywatności oraz danie czasu na oswojenie się z tą „niewyobrażalną stratą”. W oświadczeniu nie podano przyczyny śmierci aktorki.

Jak podaje portal TMZ, źródła policyjne potwierdzają, że funkcjonariusze interweniowali w związku z incydentem z udziałem aktorki w niedzielę, a obecnie trwa śledztwo w tej sprawie.

Od dziecięcej gwiazdy do ikony małego ekranu

Hayden Panettiere rozpoczęła swoją karierę w branży rozrywkowej już jako dziecko, szybko zyskując rozpoznawalność dzięki występom w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Przełom w jej karierze nadszedł wraz z rolą Claire Bennet w hitowym serialu sci-fi „Heroes” (w Polsce znanym jako „Herosi”) opowiadający o grupie ludzi posiadających szczególne zdolności.

Dużą popularność i uznanie krytyków przyniosła jej również kreacja utalentowanej piosenkarki country Juliette Barnes w muzycznym dramacie „Nashville”. Widzowie na całym świecie mogli ją oglądać także na dużym ekranie, m.in. w kolejnych odsłonach popularnej serii horrorów „Krzyk” oraz w filmie „Mama na obcasach”.

Życie w blasku fleszy i trudne doświadczenia

Aktorka nigdy nie ukrywała, że dorastanie na oczach milionów widzów i wczesna sława wiązały się z ogromnymi wyzwaniami. O swoich zmaganiach, cieniach show-biznesu oraz drodze do odzyskania kontroli nad własnym życiem opowiedziała w wydanej w maju tego roku autobiografii zatytułowanej „This Is Me: A Reckoning” („To ja: rozliczenie”).

36-letnia aktorka osierociła córkę Kayę, której ojcem jest były ukraiński bokser Władimir Kliczko.