Cinema City Poland, jeden z trzech operatorów sieci multipleksów kinowych w kraju poinformował w poniedziałek na platformie X, że zdarza mu się odwoływać seanse z powodu awarii klimatyzacji. Sytuację próbowano obrócić w żart. Jednak przedstawiciele firmy przyznają, że kłopot istnieje.

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Cinema City Poland odwołuje seanse. „Sytuacja jest dynamiczna”

„Ej dobra, kończmy te upały… Bo powoli już nie dajemy rady Was chłodzić na salach kinowych. Jeśli w niektórych kinach widzicie mniej seansów, wiedzcie, że coś się dzieje! A pisząc „coś” mamy na myśli, że (…) nam klimatyzację” – napisano na profilu operatora. Tam, gdzie dodaliśmy wielokropek w oryginalnym poście są różne znaki graficzne, co zwykle oznacza cenzuralny sposób przekleństwa w sieci.

Pod wpisem pojawiły się komentarze, z których wynikało, że problemy zaczęły być odczuwalne w weekend. Skarżyli się widzowie, którzy byli na seansach w warszawskich kinach: w galerii handlowej Arkadia i w dzielnicy Bemowo.

Przedstawiciele kina informują, że problemy dotyczyły wybranych lokalizacji i sal.

– Sytuacja jest dynamiczna. Nie jesteśmy w stanie wskazać liczby kin, których dotyczą czasowe utrudnienia – komentuje Monika Wolska, dyrektor marketingu Cinema City Poland. Według niej, przy wysokich temperaturach systemy klimatyzacyjne mają problemy z wydajnością.

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Najpierw brak polskich filmów, teraz pogoda

Cinema City Poland prowadzi 35 kin wielosalowych w całej Polsce. Najwięksi konkurenci tej sieci to Multikino (należy do Vue International) oraz Helios (grupa Agory).

Bartosz Hojka, prezes Agory, powiedział w poniedziałek akcjonariuszom spółki, że zarząd liczy na udany rok, choć pierwsze miesiące mogą na to nie wskazywać. Zdaniem Hojki główny powód to brak polskich filmów.

Jak pisaliśmy, w pierwszym kwartale tego roku kina w kraju sprzedały 12,6 mln biletów, o pół miliona mniej niż w analogicznym okresie 2025 r., a żadna produkcja nie przyciągnęła miliona widzów.

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Frekwencyjne braki operatorzy kin starali się nadrobić podnosząc ceny. Średnia cena wejściówki była o ponad 8 proc. wyższa niż rok wcześniej i wynosiła 21,8 zł.