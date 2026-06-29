Cinema City Poland, jeden z trzech operatorów sieci multipleksów kinowych w kraju poinformował w poniedziałek na platformie X, że zdarza mu się odwoływać seanse z powodu awarii klimatyzacji. Sytuację próbowano obrócić w żart. Jednak przedstawiciele firmy przyznają, że kłopot istnieje.
„Ej dobra, kończmy te upały… Bo powoli już nie dajemy rady Was chłodzić na salach kinowych. Jeśli w niektórych kinach widzicie mniej seansów, wiedzcie, że coś się dzieje! A pisząc „coś” mamy na myśli, że (…) nam klimatyzację” – napisano na profilu operatora. Tam, gdzie dodaliśmy wielokropek w oryginalnym poście są różne znaki graficzne, co zwykle oznacza cenzuralny sposób przekleństwa w sieci.
Pod wpisem pojawiły się komentarze, z których wynikało, że problemy zaczęły być odczuwalne w weekend. Skarżyli się widzowie, którzy byli na seansach w warszawskich kinach: w galerii handlowej Arkadia i w dzielnicy Bemowo.
Przedstawiciele kina informują, że problemy dotyczyły wybranych lokalizacji i sal.
– Sytuacja jest dynamiczna. Nie jesteśmy w stanie wskazać liczby kin, których dotyczą czasowe utrudnienia – komentuje Monika Wolska, dyrektor marketingu Cinema City Poland. Według niej, przy wysokich temperaturach systemy klimatyzacyjne mają problemy z wydajnością.
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Cinema City Poland prowadzi 35 kin wielosalowych w całej Polsce. Najwięksi konkurenci tej sieci to Multikino (należy do Vue International) oraz Helios (grupa Agory).
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