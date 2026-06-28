- Dobrze wiecie, że utrzymują się problemy dla kierowców i przedsiębiorców (...) na stacjach benzynowych niestety nadal są kolejki - powiedział Putin na spotkaniu wyższych urzędników poświęconych temu problemowi.

Czytaj więcej

Rosyjski region wpada w paliwową panikę. Sankcje i ataki odcinają Królewiec od dostaw
Paliwa
Panika paliwowa w Królewcu. Władze wprowadzają limity na stacjach

Putin potwierdził problemy z dostawami paliwa

Dodał, że „Rosja musi zminimalizować skutki ukraińskich ataków na infrastrukturę naftową, które przyczyniają się do niedoborów” paliw - podał Reuters.

Putin ogłosił, że nad rozwiązaniem problemu z dostawami paliw pracuje zespół zadaniowy. Dodał, że rozważany jest również zakaz eksportu oleju napędowego. Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak wykluczał wcześniej takie posunięcie - przekazała rosyjska agencja Interfax.

Rosyjski przywódca podkreślił, że zapasy paliwa powinny być kierowane do rolnictwa, ponieważ od tego zależą zbiory.

Czytaj więcej

Gen. Roman Polko
Konflikty zbrojne
Panika na Krymie po atakach Ukrainy. Gen. Roman Polko: Rosjanie w końcu czują, że jest wojna

Ataki Ukrainy uderzają w rosyjski sektor naftowy

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała kampanię powietrzną przeciwko rosyjskim instalacjom wojskowym i obiektom energetycznym. Zdaniem analityków jej sukces doprowadził m.in. do niedoborów paliwa i zakłóceń linii zaopatrzeniowych armii, co zahamowało działania wojenne Moskwy.

Z powodu niedoborów w połowie czerwca rosyjskie władze zezwoliły niektórym rafineriom na produkcję na rynek krajowy benzyny i oleju napędowego o niższych parametrach środowiskowych - informował Reuters.