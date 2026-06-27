Po ataku na kontenerowiec i amerykańskim ataku odwetowym obie strony zarzucają sobie naruszenie zasad zawieszenia broni obowiązującego na mocy wstępnego porozumienia kończącego wojnę USA i Izraela z Iranem, które zostało podpisane przez Donalda Trumpa w Wersalu 18 czerwca.

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Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańskie lotnictwo zaatakowało miejsca składowania dronów i pocisków rakietowych, a także radary na wybrzeżu.

Iran poinformował, że pocisk uderzył w okolice nabrzeża w porcie Sirik w południowym Iranie. Irańska armia miała przeprowadzić uderzenia odwetowe na cele USA w regionie – strona irańska nie podała jednak jakie konkretnie obiekty były celem jej ataku odwetowego.

Wcześniej, po ataku na kontenerowiec, instytucja powołana przez Iran do zarządzania cieśniną Ormuz, Urząd Cieśniny Zatoki Perskiej (PGSA) poinformowała, że na bezpieczny tranzyt przez wody cieśniny mogą liczyć tylko statki korzystające z tras wyznaczonych przez Irańczyków.

Teheran oświadczył, że będzie kontrolował cieśninę Ormuz i ostrzegł kraje rejonu Zatoki Perskiej, by nie stawały po stronie uSA po ataku na kontenerowiec. Tymczasem Donald Trump o atak oskarżył Iran i zarzucił Teheranowi naruszenie zasad zawieszenia broni.

„Nieuzasadniona agresja Iranu wymierzona w żeglugę handlową w oczywisty sposób narusza zawieszenie broni” - głosi komunikat Dowództwa Centralnego USA mówiący o atakach. CENTCOM określił ataki jako „potężną odpowiedź” na atak na kontenerowiec.

Amerykańska armia zapowiada, że będzie nadal „zapewniać bezpieczny tranzyt i wsparcie” statkom handlowym przepływającym przez cieśninę.

„Iran podpisał porozumienie ws. zawieszenia broni. My je uszanowaliśmy. Jeśli są nieporozumienia co do tego, jak wstępne porozumienie jest wdrażane, mogą podnieść słuchawkę i zadzwonić. Ale przemoc spotka się z przemocą” - napisał w serwisie X wiceprezydent USA J.D. Vance, który odpowiada za negocjacje mające doprowadzić do zawarcia kompleksowego porozumienia USA z Iranem.

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