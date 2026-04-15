Luiz Inácio Lula da Silva, Flavio Bolsonaro
Różnica między oboma kandydatami mieści się w granicach błędu statystycznego – wynika z opublikowanego w środę sondażu Quaest zleconego przez dom maklerski Genial. W potencjalnej drugiej turze Flavio Bolsonaro ma otrzymać 42 proc. głosów, podczas gdy da Silva 40 proc. – wynika z sondażu.
W sondażu tego samego ośrodka, przeprowadzonym w marcu, obydwaj kandydaci uzyskali po 41 proc. poparcia, gdyby doszło do drugiej tury wyborów.
W pierwszej turze Lula może liczyć na 37 proc. głosów, zaś Flavio Bolsonaro uzyskał 32 proc.
Niespełna pół roku temu lider Partii Pracujących (PT) pokonał lidera skrajnej prawicy Jaira Bolsonaro, ratując wolność w głównym kraju Ameryki Łaci...
Z kolei z innego badania, opublikowanego w sobotę sondażu ośrodka badawczego Datafolha wynika, że Luiz Inácio Lula da Silva może przegrać październikowe wybory. 46 proc. poparłoby Flavia Bolsonaro. Lula może liczyć na 45 proc. głosów wyborców. 9 proc. uczestników badania jest wciąż niezdecydowanych.
Brazylijscy politolodzy zauważają, że choć różnica pomiędzy politykami jest minimalna, to 44-letni syn Jaira Bolsonaro systematycznie zwiększa swą popularność w sondażach.
Jair Bolsonaro, który wygrał wybory w 2018 r., sprawował mandat prezydenta do końca 2022 r., kiedy to przegrał z kandydatem lewicy Lulą da Silvą. 8 stycznia 2023 r., niezadowoleni z wyniku wyborów sympatycy Bolsonaro przypuścili szturm na główne urzędy państwowe – w tym na siedzibę głowy państwa w stolicy państwa, Brasilii.
Były prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, został uznany winnym planowania zamachu stanu w celu utrzymania się przy władzy po przegranej w wyborach w...
We wrześniu 2025 r. Sąd Najwyższy Brazylii uznał zamieszki za nieudaną próbę zamachu stanu, orzekając jednocześnie, że Jair Bolsonaro miał mu przewodzić. Polityk został skazany na 27 lat i trzy miesiące więzienia.
Quaest przeprowadził sondaż wśród 2004 osób w dniach 9–13 kwietnia. Margines błędu sondażu wynosi dwa punkty procentowe w każdą stronę.
