Różnica między oboma kandydatami mieści się w granicach błędu statystycznego – wynika z opublikowanego w środę sondażu Quaest zleconego przez dom maklerski Genial. W potencjalnej drugiej turze Flavio Bolsonaro ma otrzymać 42 proc. głosów, podczas gdy da Silva 40 proc. – wynika z sondażu.

Reklama Reklama

W sondażu tego samego ośrodka, przeprowadzonym w marcu, obydwaj kandydaci uzyskali po 41 proc. poparcia, gdyby doszło do drugiej tury wyborów.

W pierwszej turze Lula może liczyć na 37 proc. głosów, zaś Flavio Bolsonaro uzyskał 32 proc.

Czytaj więcej Polityka Ignacio Lula da Silva zapomniał o demokracji Niespełna pół roku temu lider Partii Pracujących (PT) pokonał lidera skrajnej prawicy Jaira Bolsonaro, ratując wolność w głównym kraju Ameryki Łaci...

Z kolei z innego badania, opublikowanego w sobotę sondażu ośrodka badawczego Datafolha wynika, że Luiz Inácio Lula da Silva może przegrać październikowe wybory. 46 proc. poparłoby Flavia Bolsonaro. Lula może liczyć na 45 proc. głosów wyborców. 9 proc. uczestników badania jest wciąż niezdecydowanych.

Brazylijscy politolodzy zauważają, że choć różnica pomiędzy politykami jest minimalna, to 44-letni syn Jaira Bolsonaro systematycznie zwiększa swą popularność w sondażach.

Niepokoje w Brazylii po wyborach w 2023 r., gdy Jair Bolsonaro, ojciec Flavia, przegrał z Inácio Lulą da Silvą

Jair Bolsonaro, który wygrał wybory w 2018 r., sprawował mandat prezydenta do końca 2022 r., kiedy to przegrał z kandydatem lewicy Lulą da Silvą. 8 stycznia 2023 r., niezadowoleni z wyniku wyborów sympatycy Bolsonaro przypuścili szturm na główne urzędy państwowe – w tym na siedzibę głowy państwa w stolicy państwa, Brasilii.

Czytaj więcej Polityka Precedensowy wyrok w Brazylii. Jair Bolsonaro skazany na wieloletnie więzienie Były prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, został uznany winnym planowania zamachu stanu w celu utrzymania się przy władzy po przegranej w wyborach w...

We wrześniu 2025 r. Sąd Najwyższy Brazylii uznał zamieszki za nieudaną próbę zamachu stanu, orzekając jednocześnie, że Jair Bolsonaro miał mu przewodzić. Polityk został skazany na 27 lat i trzy miesiące więzienia.

Quaest przeprowadził sondaż wśród 2004 osób w dniach 9–13 kwietnia. Margines błędu sondażu wynosi dwa punkty procentowe w każdą stronę.