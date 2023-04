Ignacio Lula da Silva zapomniał o demokracji

Chiny są dziś największym partnerem handlowym Brazylii. Oba kraje osiągają 150 mld dol. obrotów handlowych rocznie, ale to Brazylijczycy wypracowują tu 50 mld dol. nadwyżki, sprzedając do Państwa Środka przede wszystkim żywność. Lula, który jako prezydent w latach 2003–2010 zdołał wyciągnąć z nędzy ok. 40 mln osób dzięki wysokim cenom surowców, ma nadzieję, że znowu powtórzy ten sukces. To jednak mało prawdopodobne: zamiast jak przed dwoma dekadami się rozwijać, globalizacja coraz bardziej się zawęża. Świat jest inny.

Niecierpliwy 77-letni przywódca szuka więc dróg na skróty, aby pobudzić drepczącą w miejscu gospodarkę. Od inauguracji 1 stycznia zdążył się już ostro zetrzeć z prezesem banku centralnego Roberto Camposem Neto, zarzucając mu zbyt wysokie stopy procentowe.

Jednak dawni współpracownicy Luli twierdzą, że ich przywódca w ogóle się zmienił. Choć wygrał w październiku wybory dzięki budowie szerokiej koalicji partii centrowych i lewicowych, teraz myśli niemal wyłącznie o swojej twardej bazie wyborczej: zwolennikach PT, biedocie. To powoduje spadek jego notowań w sondażach. Ten opublikowany przez „Folha de Sao Paulo” podaje, że 38 proc. Brazylijczyków uważa rządy Luli za „dobre”, dla 30 proc. są one „przeciętne”, a 29 proc. uważa je za „złe”.

Lula ma niewątpliwie duże zasługi w uratowaniu brazylijskiej demokracji. Jego poprzednik, populista Jair Bolsonaro, groził, że nie uzna przegranej. Wzywał też armię do interwencji, ale siły zbrojne wykazały się lojalnością wobec instytucji państwa. Bolsonaro zbiegł do USA, jednak 8 stycznia tłumy jego zwolenników szturmowały parlament i pałac prezydencki w stolicy kraju, Brasilii.

Teraz przyszedł moment rozliczenia. Ponad tysiąc uczestników zamieszek zostało osadzonych w więzieniach. Na wszelki wypadek Lula zdymisjonował zwierzchnika sił zbrojnych gen. Julio Cesara de Arrudę.

Jednak tylko stabilizacja sytuacji gospodarczej zapewni trwałą ochronę demokracji w kraju, gdzie polaryzacja dochodów jest wyjątkowo duża. Tego nie da się zaś osiągnąć bez współpracy z innymi niż PT ugrupowaniami. Lula większości w parlamencie nie ma. Jego szeroki program rozbudowy infrastruktury w najbardziej potrzebujących częściach kraju utknął więc w pracach w Kongresie. W chwili inauguracji prezydent zapowiadał, że w ciągu czterech lat Brazylia nadrobi 40 lat opóźnień w rozwoju. Na razie nic na to nie wskazuje.