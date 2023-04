Prezydent Brazylii po wizycie w Chinach: USA powinny przestać "zachęcać do wojny"

Lula przyznawał prawo Ukrainy do obrony przed Rosją, ale wielokrotnie preferował rozwiązania dyplomatyczne nad dostarczaniem pomocy obronnej.

W wywiadzie z początku lutego dla CNN, powiedział, że Ukraina ma prawo do obrony. Odrzucił jednak prośbę kanclerza Niemiec Olafa Scholza o wysłanie przez Brazylię amunicji na Ukrainę. - Nie chcę dołączyć do wojny. Chcę zakończyć wojnę - tłumaczył swoją decyzję.

Wcześniej, gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta, sugerował, że Rosja nie ponosi wyłącznej winy za wojnę. W wywiadzie dla magazynu "Time" z maja 2022 roku powiedział: "Co było powodem inwazji na Ukrainę? NATO? Wtedy Stany Zjednoczone i Europa powinny były powiedzieć: 'Ukraina nie dołączy do NATO' To rozwiązałoby problem."