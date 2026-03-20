Informację o śmierci aktorki podała 20 marca Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich za pośrednictwem mediów społecznościowych: „Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, zmarłą wczoraj, Halinę Kowalską. Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!”.

Kariera aktorska Haliny Kowalskiej-Nowak

Halina Kowalska-Nowak urodziła się 27 lipca 1941 r. w Brzezinach niedaleko Łodzi. W 1966 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, do której dostała się za drugim podejściem. Wcześniej, w 1964 r., została aktorką Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Zagrała tam m.in. tytułową rolę w spektaklu „Romeo i Julia”, za którą w 1967 r. otrzymała nagrodę SPATiF dla młodego aktora na 7. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych.

Halina Kowalska-Nowak grała następnie w warszawskich teatrach: Komedia (1967-1974), Kwadrat (1974-1981) i Na Woli (1983-1987). W 1968 r. zadebiutowała w Teatrze Telewizji rolą w „Horoskopie”.

Prywatnie, przez ponad 60 lat, była żoną aktora Włodzimierza Nowaka, który zmarł w 2022 r. Aktorka ostatnie lata swojego życia spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.