Czy ponowne procedowanie ustawy, co do której już raz wypowiedział się Sejm i prezydent, powinno mieć miejsce? Zdaniem posła PiS Wojciecha Zubowskiego byłoby to złamaniem zwyczaju parlamentarnego. – Nie pojawiły się żadne nowe okoliczności wskazujące na konieczność powrotu do tej sprawy – mówi.

Na miejscu KO byłbym ostrożny ze składaniem takich deklaracji, bo wcale nie jestem przeświadczony, że to Rafał Trzaskowski zasiądzie w fotelu prezydenta

poseł PiS Wojciech Zubowski

Przypomina, że zdaniem wielu językoznawców śląski jest jedynie dialektem, a koszty wprowadzenia projektu byłyby wysokie. Jego autorzy wyliczyli, że na samo nauczanie śląskiego w szkołach ma pójść 300 mln zł rocznie.

Dlaczego KO tak prze do jego wprowadzenia? Według socjologa prof. Jarosława Flisa jedną z motywacji jest kalkulacja wyborcza. – Platforma stara się scementować swoje poparcie na wiejskich terenach na Śląsku, gdzie rzeczywiście używa się „godki”. Tereny te swego czasu zraziły się do PiS, jednak można je uznać za wahające się – ocenia ekspert. Jego zdaniem z kolei PiS demonizuje ewentualne skutki uchwalenia projektu, bo wpisuje się to w jego tożsamościową retorykę. – Przykład Kaszubów pokazuje, że uznanie języka za regionalny nie prowadzi do jakichś niedających się przewidzieć skutków – zauważa.

„Godka” coraz częściej obecna w przestrzeni publicznej. „Zapotrzebowanie społeczne”

Zdaniem Moniki Rosy jej ugrupowanie chce po prostu odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne. – Już od kilkunastu lat Ślązaczki i Ślązacy domagają się uznania języka za regionalny, a w tym czasie trafiło do Sejmu kilka projektów w tej sprawie. W czasie ostatniego spisu powszechnego używanie języka śląskiego w kontaktach domowych potwierdziło pół miliona osób. Na Śląsku kwestia tożsamości jest po prostu ważna – uzasadnia.