Płaca minimalna może przekroczyć 5 tys. zł. Przełom możliwy już wkrótce

Najniższa krajowa w 2027 roku może przekroczyć 5 tys. zł. Jeśli tak się stanie, pokonana zostanie pewna symboliczna, psychologiczna granica. Na razie trwają spóźnione prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy dotyczącej płacy minimalnej.

Publikacja: 19.02.2026 10:41

Czy płaca minimalna już wkrótce przekroczy barierę 5 tys. zł?

Foto: Paweł Kacperek / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Minimalne wynagrodzenie w Polsce stanowi obecnie 51 proc. przeciętnego wynagrodzenia i wynosi 4806 zł brutto, co oznacza ok. 3606 zł netto. Już wkrótce jednak, jak informuje „Fakt”, najniższa krajowa może dosyć znacząco wzrosnąć.

Podwyżki dla psychologów pod znakiem zapytania. Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć termin z lipca n
Zdrowie
Minimum 9 tys. zł - tyle od lipca ma zarabiać psycholog. Ministerstwo chce zmian

Trwają prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy. Będą zmiany w obliczaniu płacy minimalnej?

Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej sposób obliczania płacy minimalnej. Wynika to z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy. Zgodnie z nią w państwach członkowskich powinien zostać wprowadzony jasny mechanizm ustalania najniższej krajowej, która powinna wynosić 60 proc. mediany lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wspomniana dyrektywa miała zostać wdrożona do 15 listopada 2024 r. Powodem kilkunastomiesięcznego opóźnienia w naszym kraju ma być, jak informuje „Fakt”, brak porozumienia w rządzie.

Jak będzie obliczana płaca minimalna? Jest propozycja MRPiPS

Projekt wdrożenia unijnej dyrektywy przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jako wartość referencyjną dla ustalania minimalnej płacy proponuje w nim 55-proc. poziom prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Swoją propozycję uzasadnia faktem, że sukcesywnie wzrasta relacja najniższej krajowej do przeciętnego wynagrodzenia (50,3 proc. w 2023 r. i 52,3 proc. w 2024 r.). Prognozowana relacja w 2025 r. wynosi 52,7 proc.

5747

Tyle (brutto) może wynosić płaca minimalna w 2029 roku

Ponadto resort proponuje, aby pensja minimalna była wynagrodzeniem zasadniczym. Oznacza to, że będą z niego wyłączane w kolejnych latach dodatkowe składniki, takie jak m.in. dodatek funkcyjny, dodatek szkodliwy oraz premie i nagrody.

Na rozwiązanie proponowane przez MRPiPS w zakresie płacy minimalnej, jak przypomina „Fakt”, nie chciało zgodzić się Ministerstwo Finansów, dla którego obecne rozwiązania są wystarczające. 19 lutego projektem zająć ma się Komitet Stały Rady Ministrów.

Płaca minimalna: Tyle może wynieść w najbliższych latach

Ile może wynieść płaca minimalna w najbliższych latach? Wyliczenia w tym zakresie przygotował „Fakt”. Oparł je na prognozach Ministerstwa Finansów w zakresie przeciętnego wynagrodzenia, a także na założeniu, że najniższa krajowa wyniesie, tak jak obecnie, 51 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z tymi wyliczeniami, najniższa krajowa wynieść może w:

  • 2027 r. – 5103 zł brutto (ok. 3810 zł netto),
  • 2028 r. – 5420 zł brutto (ok. 4025 zł netto),
  • 2029 r. – 5747 zł brutto (ok. 4248 zł netto).
Sprawę skomentował dla „Faktu” ekonomista Marek Zuber:

– Zawsze jest walka o to, ile tę płaca minimalną podnieść. Z punktu widzenia kosztów życia w Polsce kwota 5,1 tys. zł brutto nie jest wielka. Jednak znaczna podwyżka będzie czynnikiem, który będzie zmniejszał konkurencyjność polskiej gospodarki – podkreślił ekspert i dodał: – Trzeba zauważyć jeszcze jedno — mocny wzrost płacy minimalnej doprowadził do wypłaszczenia wynagrodzeń. O ile w 2022 r. 1,6 mln osób pracowało za płacę minimalną, w zeszłym roku – już dwa razy tyle. Za taką stawkę pracują nie tylko nisko wykwalifikowani pracownicy, ale też osoby wykształcone.

Źródło: rp.pl

