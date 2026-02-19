Minimalne wynagrodzenie w Polsce stanowi obecnie 51 proc. przeciętnego wynagrodzenia i wynosi 4806 zł brutto, co oznacza ok. 3606 zł netto. Już wkrótce jednak, jak informuje „Fakt”, najniższa krajowa może dosyć znacząco wzrosnąć.

Trwają prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy. Będą zmiany w obliczaniu płacy minimalnej?

Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej sposób obliczania płacy minimalnej. Wynika to z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy. Zgodnie z nią w państwach członkowskich powinien zostać wprowadzony jasny mechanizm ustalania najniższej krajowej, która powinna wynosić 60 proc. mediany lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wspomniana dyrektywa miała zostać wdrożona do 15 listopada 2024 r. Powodem kilkunastomiesięcznego opóźnienia w naszym kraju ma być, jak informuje „Fakt”, brak porozumienia w rządzie.