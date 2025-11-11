Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Jej celem jest poprawa warunków życia i pracy w UE oraz zmniejszenie nierówności płacowych. Obowiązkiem wdrożenia zmian objęte zostały państwa członkowskie, w których obowiązuje ustawowe wynagrodzenie minimalne. Dotyczy to więc m.in. Polski. W naszym kraju prace legislacyjne nad wdrożeniem dyrektywy cały czas trwają.

Tymczasem stwierdzenia nieważności dyrektywy domagała się Dania. Rząd w Kopenhadze podnosił, że dyrektywa narusza podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi, ponieważ stanowi bezpośrednią ingerencję w określenie wysokości wynagrodzeń na obszarze Unii oraz w prawo zrzeszania się, które zgodnie z traktatami nie należą do kompetencji UE.

Co orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE

W wydanym we wtorek 11 listopada wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE nie podzielił tych argumentów. Jak czytamy w komunikacie, TSUE uznał, że „przewidziane w traktatach wyłączenie kompetencji Unii w obu tych dziedzinach nie obejmuje wszystkich kwestii związanych w jakikolwiek sposób z wynagrodzeniami lub prawem zrzeszania się. Nie dotyczy ono również wszelkich środków, które w praktyce wpływałyby na poziom wynagrodzeń. W przeciwnym wypadku niektóre kompetencje przyznane Unii w celu wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich w zakresie warunków pracy zostałyby pozbawione znaczenia. Tym samym wyłączenie kompetencji ma zastosowanie wyłącznie do bezpośredniej ingerencji prawa Unii w ustalanie wynagrodzeń i prawo zrzeszania się”.

Jednocześnie Trybunał stwierdził nieważność dwóch przepisów dyrektywy, w których dopatrzono się bezpośredniej ingerencji prawa Unii w ustalanie wynagrodzeń. Unieważniono przepis wymieniający kryteria, jakie obowiązkowo miały uwzględniać państwa członkowskie, w których istnieją ustawowe wynagrodzenia minimalne, przy ustalaniu i aktualizowaniu tych wynagrodzeń, a także normę uniemożliwiającą obniżenie tych wynagrodzeń, gdy podlegają one automatycznej indeksacji.