Reklama

Pomysły na bezpieczeństwo lekowe Polski. „Możemy zacząć prace”

Podczas posiedzenia powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Zdrowia zaproponowano stworzenie narodowej rezerwy lekowej, co miałoby zagwarantować Polsce półroczny zapas leków krytycznych – podaje Rynek Zdrowia.

Publikacja: 13.01.2026 08:53

Pomysły na bezpieczeństwo lekowe Polski. „Możemy zacząć prace”

Foto: Adobe Stock

Jakub Czermiński

Pierwsze posiedzenie prezydenckiej Rady Zdrowia odbyło się w poniedziałek w Belwederze. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, środowisk naukowych, organizacji branżowych, a także eksperci rynku farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Obradom przewodniczył prof. Piotr Czauderna, społeczny doradca prezydenta. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo lekowe Polski, czyli, jak przypomniała Kancelaria Prezydenta, zdolność państwa do zapewnienia pacjentom stałego dostępu do produktów leczniczych o odpowiedniej jakości, w ilościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom, przy zachowaniu stabilnego i odpornego na kryzysy łańcucha dostaw – od produkcji substancji czynnych (API), przez wytwarzanie po dystrybucję.

Czytaj więcej

Zmiany w zwolnieniach lekarskich dopiero od 2027 roku
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w zwolnieniach lekarskich dopiero od 2027 roku

Debata na temat bezpieczeństwa lekowego Polski

Uczestnicy debaty oceniali, że nowa strategia bezpieczeństwa lekowego powinna uwzględniać aktualne zagrożenia geopolityczne, w tym ryzyka związane z przerwaniem łańcuchów dostaw, konfliktami zbrojnymi, cyberatakami oraz klęskami żywiołowymi.

Jak podał Rynek Zdrowia, na spotkaniu zaproponowano stworzenie narodowej rezerwy lekowej na bazie istniejącej infrastruktury hurtowni farmaceutycznych, co miałoby zagwarantować półroczny zapas leków krytycznych.

Reklama
Reklama

– Trzeba dokończyć to, co zostało zrobione w ubiegłej kadencji. Wiele rzeczy jest bardzo prostych, trzeba rozdzielić zadania i je wykonać. I nie ma żadnego wytłumaczenia, że w tym roku to nie powstanie – mówił koordynator ds. analityki finansowej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego Maciej Miłkowski, cytowany przez portal. Wskazał on na istotną rolę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe kraju. Ocenił, że trzeba zmienić zasady tworzenia i uruchamiania rezerw strategicznych.

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. zdjęć pacjentów
Dobra osobiste
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. zdjęć pacjentów

Narodowa rezerwa leków na bazie systemu hurtowni?

Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak proponował, by zawierać umowy z hurtowniami farmaceutycznymi w ten sposób, żeby rezerwa lekowa była przechowywana w hurtowniach, które są wyspecjalizowane i dysponują odpowiednimi zdolnościami logistycznymi. – W sytuacjach załamania się łańcuchów dostaw taki bufor bezpieczeństwa dawałby nam odporność na kilka miesięcy. W dodatku to znacznie tańsze rozwiązanie niż tworzenie magazynu – przekonywał, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych oświadczył, że środowisko farmaceutyczne może zacząć pracę nad tym rozwiązaniem. – To byłyby narodowe rezerwy lekowe na bazie istniejącego systemu hurtowni. To polskie firmy, oparte na polskim kapitale. Możemy szybko stworzyć system rezerw – powiedział.

Prof. gen. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – PIB, zauważył, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w Finlandii, gdzie istnieje odpowiednik RARS, ale „jednostkami odpowiedzialnymi za przechowywanie odpowiedniego wolumenu leków są także hurtownie i producenci leków, co zwiększa bezpieczeństwo w dłuższym czasie”.

Czytaj więcej

Unijny pakiet farmaceutyczny zakłada wprowadzenie specjalnego instrumentu dla firm produkujących now
Zdrowie
Unijne vouchery za nowe antybiotyki? Dodatkowy rok ochrony patentowej dla firm
Reklama
Reklama

Na posiedzeniu w Belwederze omawiano także sprawę finansowania projektu. – To nie są wielkie pieniądze. Ich źródłem mógłby być Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni specjalną drogę finansowania. Możemy wtedy podnieść poziom zapasów na przykład o pół roku – przekonywał prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

Czytaj więcej: Narodowa rezerwa leków z zapasem na pół roku. Z Belwederu płyną pomysły

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Rynek Zdrowia

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Zdrowie Osoby Leki i Recepty Karol Nawrocki Bezpieczeństwo lekowe
Wyniki badania sugerują, że w części przypadków problemy z koncentracją mogą wynikać nie tyle z same
Leki i terapie
Leki na ADHD działają inaczej, niż sądzono. Kluczowy okazuje się sen. Wyniki badania
Refundacja leków po nowemu. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany
Leki i terapie
Refundacja leków po nowemu. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany
Kłopoty z dostępnością ważnego leku dla pacjentów ze schizofrenią
Leki i terapie
Kłopoty z dostępnością ważnego leku dla pacjentów ze schizofrenią
24 nowe terapie na styczniowej liście refundacyjnej, w tym 15 nieonkologicznych i 9 onkologicznych
Leki i terapie
24 nowe terapie na styczniowej liście refundacyjnej
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Unia Europejska zamierza walczyć z rosnącym problemem antybiotykooporności
Leki i terapie
Sprzedaż antybiotyków na nowych zasadach. Unia Europejska pracuje nad zmianą przepisów
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama