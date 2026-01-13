Pierwsze posiedzenie prezydenckiej Rady Zdrowia odbyło się w poniedziałek w Belwederze. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, środowisk naukowych, organizacji branżowych, a także eksperci rynku farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Obradom przewodniczył prof. Piotr Czauderna, społeczny doradca prezydenta. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo lekowe Polski, czyli, jak przypomniała Kancelaria Prezydenta, zdolność państwa do zapewnienia pacjentom stałego dostępu do produktów leczniczych o odpowiedniej jakości, w ilościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom, przy zachowaniu stabilnego i odpornego na kryzysy łańcucha dostaw – od produkcji substancji czynnych (API), przez wytwarzanie po dystrybucję.

Debata na temat bezpieczeństwa lekowego Polski

Uczestnicy debaty oceniali, że nowa strategia bezpieczeństwa lekowego powinna uwzględniać aktualne zagrożenia geopolityczne, w tym ryzyka związane z przerwaniem łańcuchów dostaw, konfliktami zbrojnymi, cyberatakami oraz klęskami żywiołowymi.

Jak podał Rynek Zdrowia, na spotkaniu zaproponowano stworzenie narodowej rezerwy lekowej na bazie istniejącej infrastruktury hurtowni farmaceutycznych, co miałoby zagwarantować półroczny zapas leków krytycznych.