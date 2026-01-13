Aktualizacja: 13.01.2026 09:57 Publikacja: 13.01.2026 08:53
Pierwsze posiedzenie prezydenckiej Rady Zdrowia odbyło się w poniedziałek w Belwederze. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, środowisk naukowych, organizacji branżowych, a także eksperci rynku farmaceutycznego i biotechnologicznego.
Obradom przewodniczył prof. Piotr Czauderna, społeczny doradca prezydenta. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo lekowe Polski, czyli, jak przypomniała Kancelaria Prezydenta, zdolność państwa do zapewnienia pacjentom stałego dostępu do produktów leczniczych o odpowiedniej jakości, w ilościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom, przy zachowaniu stabilnego i odpornego na kryzysy łańcucha dostaw – od produkcji substancji czynnych (API), przez wytwarzanie po dystrybucję.
Uczestnicy debaty oceniali, że nowa strategia bezpieczeństwa lekowego powinna uwzględniać aktualne zagrożenia geopolityczne, w tym ryzyka związane z przerwaniem łańcuchów dostaw, konfliktami zbrojnymi, cyberatakami oraz klęskami żywiołowymi.
Jak podał Rynek Zdrowia, na spotkaniu zaproponowano stworzenie narodowej rezerwy lekowej na bazie istniejącej infrastruktury hurtowni farmaceutycznych, co miałoby zagwarantować półroczny zapas leków krytycznych.
– Trzeba dokończyć to, co zostało zrobione w ubiegłej kadencji. Wiele rzeczy jest bardzo prostych, trzeba rozdzielić zadania i je wykonać. I nie ma żadnego wytłumaczenia, że w tym roku to nie powstanie – mówił koordynator ds. analityki finansowej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego Maciej Miłkowski, cytowany przez portal. Wskazał on na istotną rolę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe kraju. Ocenił, że trzeba zmienić zasady tworzenia i uruchamiania rezerw strategicznych.
Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak proponował, by zawierać umowy z hurtowniami farmaceutycznymi w ten sposób, żeby rezerwa lekowa była przechowywana w hurtowniach, które są wyspecjalizowane i dysponują odpowiednimi zdolnościami logistycznymi. – W sytuacjach załamania się łańcuchów dostaw taki bufor bezpieczeństwa dawałby nam odporność na kilka miesięcy. W dodatku to znacznie tańsze rozwiązanie niż tworzenie magazynu – przekonywał, cytowany przez Rynek Zdrowia.
Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych oświadczył, że środowisko farmaceutyczne może zacząć pracę nad tym rozwiązaniem. – To byłyby narodowe rezerwy lekowe na bazie istniejącego systemu hurtowni. To polskie firmy, oparte na polskim kapitale. Możemy szybko stworzyć system rezerw – powiedział.
Prof. gen. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – PIB, zauważył, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w Finlandii, gdzie istnieje odpowiednik RARS, ale „jednostkami odpowiedzialnymi za przechowywanie odpowiedniego wolumenu leków są także hurtownie i producenci leków, co zwiększa bezpieczeństwo w dłuższym czasie”.
Na posiedzeniu w Belwederze omawiano także sprawę finansowania projektu. – To nie są wielkie pieniądze. Ich źródłem mógłby być Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni specjalną drogę finansowania. Możemy wtedy podnieść poziom zapasów na przykład o pół roku – przekonywał prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.
