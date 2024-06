Wcześniej Rosjanie prowadzili co roku manewry na Morzu Karaibskim, próbując udowodnić Waszyngtonowi, że nadal są supermocarstwem i mogą mu zagrozić. Ale nigdy nie brały w nich udziału okręty atomowe, a same ćwiczenia przerwano w czasie pandemii.

Z Kuby eskadra popłynie do innego sojusznika Kremla w regionie, Wenezueli.

Czy Kreml chce powtórki „kryzysu kubańskiego”

– Oczekujemy, że tego lata będziemy obserwowali zwiększoną aktywność floty i lotnictwa rosyjskiego w pobliżu (granic) USA. Kulminacją tych działań będą manewry ich floty jesienią – powiedział amerykańskim mediom anonimowy urzędnik Białego Domu.

– W sumie Putin nie ma zbyt dużo wariantów (krajów do których może dostarczyć broń – red.), oczywiście państwa Ameryki Łacińskiej, na przykład Kuba. Ale nikt z nich nigdy nie zdecyduje się uderzyć w cele w USA lub amerykańskie bazy w innych państwach – sądzi rosyjski ekspert Jurij Fiodorow.

Jednak jeśli powstanie podejrzenie, że Kreml dostarczył do regionu swe rakiety (oraz żołnierzy do ich obsługi), wywoła to bez wątpienia kryzys – przynajmniej dyplomatyczny. Możliwe, że Putin chce doprowadzić do czegoś w rodzaju powtórki z kryzysu kubańskiego w 1962 roku (spowodowanym dostarczaniem sowieckich rakiet na wyspę), by zmusić w końcu Waszyngton do bezpośrednich rozmów i uznania swej władzy w środkowej Europie.