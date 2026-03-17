Afganistan oskarża Pakistan o atak na szpital w Kabulu. Nie żyje 400 pacjentów

Afganistan oskarżył Pakistan o śmierć co najmniej 400 osób, które w poniedziałek 16 marca późnym wieczorem zginęły w nalocie na szpital Kabulu. Pakistan odrzuca oskarżenia, twierdząc że ataki, przeprowadzone we wschodnim Afganistanie, nie dotknęły żadnych obiektów cywilnych.

Aktualizacja: 17.03.2026 08:04 Publikacja: 17.03.2026 07:59

Zniszczony w wyniku ataku powietrznego sił pakistańskich szpital w Kabulu

Foto: Reuters/Sayed Hassib

Bartosz Lewicki

Hamdullah Fitrat, zastępca rzecznika rządu Afganistanu, poinformował, że nalot na szpital w Kabulu rozpoczął się około godziny 21:00 czasu lokalnego i zniszczył znaczną część obiektu. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych „jak dotąd” sięgnęła 400 osób, a około 250 zostało rannych. 

Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak afgańscy urzędnicy poinformowali, że doszło do wymiany ognia wzdłuż wspólnej granicy, w wyniku czego zginęły cztery osoby w Afganistanie. 

Rzecznik rządu Afganistanu Zabihullah Mujahid potępił atak na X, oskarżając Pakistan o „atak na szpitale i obiekty cywilne w celu popełniania okrucieństw”. W poście stwierdził, że zabici i ranni to pacjenci szpitala dla osób uzależnionych.

„Zdecydowanie potępiamy tę zbrodnię i uważamy, że taki czyn jest sprzeczny ze wszystkimi przyjętymi zasadami i stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości” – napisał.

Pakistan zaprzecza atakowi na szpital w Kabulu

Rzecznik premiera Pakistanu Mosharraf Zaidi odrzucił oskarżenia, twierdząc, że żaden szpital w Kabulu nie został zaatakowany przez siły Islamabadu.

Z kolei minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar poinformował we wtorek rano, że pakistańskie wojsko „przeprowadziło precyzyjne naloty” na instalacje wojskowe w Kabulu i wschodniej prowincji Nangarhar. Dodał, że „infrastruktura wsparcia technicznego i magazyny amunicji” w dwóch lokalizacjach w Kabulu zostały zniszczone. Jego zdaniem, „widoczne wtórne detonacje po atakach wyraźnie wskazują na obecność dużych składów amunicji”. 

„Wszystkie ataki były przeprowadzane precyzyjnie, wyłącznie w odniesieniu do infrastruktury wykorzystywanej przez reżim afgańskich talibów do wspierania swoich licznych terrorystów” – napisał.

ONZ wzywa Afganistan do walki z bojownikami

Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała talibów, rządzących w Afganistanie, do natychmiastowego zintensyfikowania działań w walce z terroryzmem. Pakistan oskarża Kabul o udzielanie schronienia grupom bojowników, w szczególności talibom, którzy – jak twierdzi – przeprowadzają ataki w Pakistanie. Przyjęta jednogłośnie rezolucja nie odnosiła się bezpośrednio do ataków przeprowadzonych w Pakistanie, lecz potępiała „w najostrzejszych słowach wszelką działalność terrorystyczną, w tym ataki terrorystyczne”. Rezolucja przedłużyła również o trzy miesiące misję ONZ w Afganistanie.

Czytaj więcej

Talibowie w prowincji Momand Dara w Afganistanie
Konflikty zbrojne
Pakistan i talibowie. Bitwa byłych sojuszników w cieniu wielkiej wojny Trumpa

Pakistan oskarża rząd w Kabulu o ukrywanie bojowników przeprowadzających ataki na Pakistan z afgańskiego terytorium talibowie zaprzeczyli wspieraniu takich grup.

Walki pomiędzy Afganistanem i Pakistanem

Konflikt, który rozpoczął się w lutym, jest najpoważniejszym w historii konfliktem między sąsiadami dzielącymi granicę o długości 2600 km. Osłabł on w wyniku prób mediacji, zanim ponownie się rozgorzał, tym razem zaledwie kilka dni przed świętem Eid al-Fitr, które oznacza koniec Ramadanu. 

Czytaj więcej

Talibowie na granicy Pakistanu z Afganistanem
Konflikty zbrojne
Bomby spadły na Kabul. Pakistan: To już otwarta wojna

Afganistan rozpoczął ataki transgraniczne w odpowiedzi na pakistańskie naloty w Afganistanie, w których, jak twierdzi Kabul, zginęli cywile.

Minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar w niedzielę informował, że wojsko zabiło 684 afgańskich talibów. Władze Afganistanu odpowiedziały, że liczba ofiar jest znacznie niższa. Ministerstwo obrony Afganistanu twierdzi, że w Afganistanie zginęło ponad 100 pakistańskich bojowników.

Szczątki pocisku spadły m.in. na terenie Wzgórza Świątynnego
Konflikty zbrojne
Bliski Wschód w ogniu. Atak na ambasadę USA, odłamki spadają w pobliżu świętych miejsc
W Libanie co najmniej 130 tysięcy osób schroniło się w zbiorowych ośrodkach dla uchodźców
Konflikty zbrojne
Zachód ostrzega Izrael: Ofensywa lądowa na Liban będzie powtórką ze Strefy Gazy
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Trump krytykuje Londyn ws. cieśniny Ormuz: Powinni się zaangażować z entuzjazmem
Tankowce w pobliżu Cieśniny Ormuz
Konflikty zbrojne
Chłodna reakcja sojuszników na naciski Donalda Trumpa. „To nie jest nasza wojna”
