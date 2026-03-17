Zniszczony w wyniku ataku powietrznego sił pakistańskich szpital w Kabulu
Hamdullah Fitrat, zastępca rzecznika rządu Afganistanu, poinformował, że nalot na szpital w Kabulu rozpoczął się około godziny 21:00 czasu lokalnego i zniszczył znaczną część obiektu. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych „jak dotąd” sięgnęła 400 osób, a około 250 zostało rannych.
Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak afgańscy urzędnicy poinformowali, że doszło do wymiany ognia wzdłuż wspólnej granicy, w wyniku czego zginęły cztery osoby w Afganistanie.
Rzecznik rządu Afganistanu Zabihullah Mujahid potępił atak na X, oskarżając Pakistan o „atak na szpitale i obiekty cywilne w celu popełniania okrucieństw”. W poście stwierdził, że zabici i ranni to pacjenci szpitala dla osób uzależnionych.
„Zdecydowanie potępiamy tę zbrodnię i uważamy, że taki czyn jest sprzeczny ze wszystkimi przyjętymi zasadami i stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości” – napisał.
Rzecznik premiera Pakistanu Mosharraf Zaidi odrzucił oskarżenia, twierdząc, że żaden szpital w Kabulu nie został zaatakowany przez siły Islamabadu.
Z kolei minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar poinformował we wtorek rano, że pakistańskie wojsko „przeprowadziło precyzyjne naloty” na instalacje wojskowe w Kabulu i wschodniej prowincji Nangarhar. Dodał, że „infrastruktura wsparcia technicznego i magazyny amunicji” w dwóch lokalizacjach w Kabulu zostały zniszczone. Jego zdaniem, „widoczne wtórne detonacje po atakach wyraźnie wskazują na obecność dużych składów amunicji”.
„Wszystkie ataki były przeprowadzane precyzyjnie, wyłącznie w odniesieniu do infrastruktury wykorzystywanej przez reżim afgańskich talibów do wspierania swoich licznych terrorystów” – napisał.
Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała talibów, rządzących w Afganistanie, do natychmiastowego zintensyfikowania działań w walce z terroryzmem. Pakistan oskarża Kabul o udzielanie schronienia grupom bojowników, w szczególności talibom, którzy – jak twierdzi – przeprowadzają ataki w Pakistanie. Przyjęta jednogłośnie rezolucja nie odnosiła się bezpośrednio do ataków przeprowadzonych w Pakistanie, lecz potępiała „w najostrzejszych słowach wszelką działalność terrorystyczną, w tym ataki terrorystyczne”. Rezolucja przedłużyła również o trzy miesiące misję ONZ w Afganistanie.
Pakistan oskarża rząd w Kabulu o ukrywanie bojowników przeprowadzających ataki na Pakistan z afgańskiego terytorium talibowie zaprzeczyli wspieraniu takich grup.
Konflikt, który rozpoczął się w lutym, jest najpoważniejszym w historii konfliktem między sąsiadami dzielącymi granicę o długości 2600 km. Osłabł on w wyniku prób mediacji, zanim ponownie się rozgorzał, tym razem zaledwie kilka dni przed świętem Eid al-Fitr, które oznacza koniec Ramadanu.
Minister obrony Pakistanu Khawaja Muhammad Asif oświadczył, że jego kraj jest w stanie otwartej wojny z Afganistanem.
Afganistan rozpoczął ataki transgraniczne w odpowiedzi na pakistańskie naloty w Afganistanie, w których, jak twierdzi Kabul, zginęli cywile.
Minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar w niedzielę informował, że wojsko zabiło 684 afgańskich talibów. Władze Afganistanu odpowiedziały, że liczba ofiar jest znacznie niższa. Ministerstwo obrony Afganistanu twierdzi, że w Afganistanie zginęło ponad 100 pakistańskich bojowników.
