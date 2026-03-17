Hamdullah Fitrat, zastępca rzecznika rządu Afganistanu, poinformował, że nalot na szpital w Kabulu rozpoczął się około godziny 21:00 czasu lokalnego i zniszczył znaczną część obiektu. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych „jak dotąd” sięgnęła 400 osób, a około 250 zostało rannych.

Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak afgańscy urzędnicy poinformowali, że doszło do wymiany ognia wzdłuż wspólnej granicy, w wyniku czego zginęły cztery osoby w Afganistanie.

Rzecznik rządu Afganistanu Zabihullah Mujahid potępił atak na X, oskarżając Pakistan o „atak na szpitale i obiekty cywilne w celu popełniania okrucieństw”. W poście stwierdził, że zabici i ranni to pacjenci szpitala dla osób uzależnionych.