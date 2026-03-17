Rzeczpospolita
Zbigniew Bogucki: Nie toczą się rozmowy o wysłaniu polskich żołnierzy na prośbę Donalda Trumpa

- Na razie nie toczą się na ten temat rozmowy, mamy wiele wyzwań tutaj, u nas. Jesteśmy dużym hubem pomocy dla Ukrainy. Jesteśmy lojalnym sojusznikiem NATO i myślę, że nasi sojusznicy, także Stany Zjednoczone, to widzą - tak szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki odpowiedział w Radiu ZET na pytanie, czy toczą się rozmowy po wezwaniu Donalda Trumpa, by pomóc w udrożnieniu Cieśniny Ormuz.

Publikacja: 17.03.2026 08:28

Zbigniew Bogucki, pytany o to, czy prezydent Stanów Zjednoczonych zwracał się o pomoc do prezydenta Karola Nawrockiego, odpowiedział, że „nie ma żadnych informacji, by tego rodzaju rozmowy się toczyły”. – Przypomnę, że w tego rodzaju sytuacjach musiałoby być współdziałanie rządu i prezydenta – powiedział. 

– Wtedy, kiedy wysyłamy naszych żołnierzy poza granice Rzeczypospolitej, inicjuje taki proces rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej, a finalizuje go prezydent poprzez wydanie stosownego postanowienia. Na dziś tego tematu w polskiej przestrzeni publicznej nie ma. Jeżeli rząd prezentuje stanowisko negatywne, to (...) wydaje się to trudne nawet w przyszłości – mówił Bogucki.

Zabiegi Donalda Trumpa o międzynarodową koalicję

Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zabiega o zdobycie międzynarodowego poparcia dla swojej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi, szczególnie w kontekście utworzenia koalicji, która miałaby na celu odblokowanie cieśniny Ormuz. W poniedziałek prezydent zapowiedział, że niedługo ogłosi, które kraje pomogą USA w zabezpieczeniu tej cieśniny.

Cieśnina Ormuz, przez którą transportuje się około jednej piątej światowej ropy naftowej, pozostaje zamknięta z powodu zagrożenia dla żeglugi ze strony Iranu. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ropy, które w zeszłym tygodniu przekroczyły granicę 100 dolarów za baryłkę.

