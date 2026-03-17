Politykom atakującym swoich partyjnych kolegów w mediach społecznościowych włos z głowy nie spadł. Jacek Kurski bryluje na fotografiach obok Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka, Jacek Sasin jest jedną z głównych postaci partyjnych wypowiadających się w mediach, a Joachim Brudziński jest kolejnym politykiem, który zachowuje się, jakby pogrożenie prezesowskim palcem jego nie dotyczyło. Publicznie i w mediach społecznościowych działacze PiS już nie podgryzają, ale nieoficjalnie atakują się z większą zapiekłością, niż są atakowani przez konkurentów z innych partii.

Pozornie w PiS panuje zawieszenie broni. Realnie każdy się zbroi przed układaniem list wyborczych

Ziobryści, jeszcze gdy rządził PiS, przekonywali w kuluarowych rozmowach, że premier Mateusz Morawiecki otacza się gangsterami, a sprawa RARS to największa afera ostatnich lat. W partii panował dwugłos, co zrobić, gdy Morawiecki usłyszy zarzuty, co miało być tylko kwestią czasu. Wyrzec się Morawieckiego czy stanąć za nim murem? Ziobryści, tzw. zakon PC i otoczenie Jacka Sasina chcieli zrzucić Morawieckiego z sań. Nie zgodził się na to Jarosław Kaczyński.

Problemem dla PiS jest też to, że na prawicy lata rządów Morawieckiego wspominane są dziś bardzo źle. Próby dogadywania się z Komisją Europejską, prounijny kurs, obostrzenia covidowe i pomoc dla Ukrainy w pierwszych latach wojny to wierzchołek zarzutów, które ostatnio przypomniał Sławomir Mentzen. Wyborcy mają krótką pamięć, ale Konfederacja i partia Grzegorza Brauna robią dużo, żeby Polacy nie zapomnieli choćby restrykcji, z jakimi musieli zmagać się przedsiębiorcy w czasie pandemii i społecznych zakazów covidowych.

Czy PiS ma się wyrzec rządów Mateusza Morawieckiego?

Jarosław Kaczyński nie mógł ignorować odpływu wyborców PiS do obu Konfederacji, stąd ogłoszenie skrajnie prawicowego Przemysława Czarnka kandydatem na premiera. Krok dalej prezes pójść nie może i nie wyprze się lat rządów Morawieckiego, mimo że część polityków PiS doradza mu napiętnowanie „odchylenia centrowego i prounijnego” oraz pozbycie się Morawieckiego. – Półtora roku przed wyborami to najlepszy czas na naprawienie błędów przeszłości, a Mateusz wyrzucony na kilka miesięcy przed wyborami zbuduje się jako męczennik – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z wiceprezesów PiS.