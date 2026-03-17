Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż partyjny. Rośnie przewa KO nad PiS. Najwięcej zyskała partia Grzegorza Brauna

Niemal co trzeci ankietowany Polak chce głosować na Koalicję Obywatelską – wynika z sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News. Według badania w Sejmie znaleźliby się przedstawiciele pięciu partii.

Publikacja: 17.03.2026 07:46

Premier RP, przewodniczący KO Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, wchodzącej w skład Konfederacji.

Premier RP, przewodniczący KO Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, wchodzącej w skład Konfederacji.

Foto: PAP/Piotr Nowak, Leszek Szymański, Paweł Supernak

Jakub Mikulski

Koalicja Obywatelska w badaniu preferencji wyborczych, przeprowadzonym w dniach 13-15 marca, uzyskała 31,1 proc. wskazań respondentów. Oznacza to wzrost poparcia o 0,2 pkt. proc. względem ostatniego, analogicznego sondażu IBRiS, wykonanego na początku grudnia. 

Przewaga lidera nad Prawem i Sprawiedliwością zwiększyła się w tym czasie o 1 pkt. proc. – wynik partii Jarosława Kaczyńskiego spadł bowiem w tym czasie do 24,7 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja. Formację, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, wybrało 13,6 proc. ankietowanych – tyle samo, co trzy miesiące temu. 

Najnowszy sondaż IBRiS: Pięć partii w Sejmie, jedna tuż pod progiem

W Sejmie znaleźliby się przedstawiciele jeszcze dwóch ugrupowań. Największy wzrost względem grudnia odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, której wynik wzrósł o 1,1 pkt. proc. – do 8,2 proc. Najwięcej straciła za to Lewica, wyprzedzona w badaniu przez partię Grzegorza Brauna. W poprzednim badaniu oddanie głosu na formację Włodzimierza Czarzastego deklarowało 8,2 proc. badanych, teraz – 6,1 proc. Lewica straciła więc niemal co czwartego zadeklarowanego wyborcę z grudnia. 

Polityka
Blisko osiągnięcia progu wyborczego jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Po wzroście o 0,8 pkt. proc. ludowcy cieszą się poparciem 4,8 proc. pytanych. W Sejmie nie znaleźliby się kandydaci partii Razem, dla której poparcie spadło o 0,4 pkt. proc., do 3,2 proc. Nieznacznie zmniejszył się też potencjalny elektorat Polski 2050. Ugrupowanie, którego nową przewodniczącą została niedawno Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ma w sondażu 1,4 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej, niż w grudniu. 

Reklama
Reklama

W ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł odsetek niezdecydowanych. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 5,7 proc. pytanych, teraz odsetek ten wzrósł do 7 proc. 

Polityka
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż dla Polsat News w dniach 13-15 marca 2026 r. metodą CATI na próbie 1000 dorosłych Polaków. 

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama