Dariusz Klimczak gościem specjalnym Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej"

Czy Polska wchodzi w nowy cykl wielkich inwestycji? O tym podczas Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” mówić będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zapraszamy 19 marca 2026 r.

Publikacja: 16.03.2026 12:03

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury

Polska gospodarka wchodzi dziś w okres wyjątkowo dużej skali inwestycji publicznych i półpublicznych. Transformacja energetyczna, modernizacja infrastruktury transportowej, rozwój przemysłu obronnego oraz inwestycje w nowe technologie mogą w najbliższych latach stworzyć jeden z największych programów inwestycyjnych od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Skala tych projektów rodzi jednak także kluczowe pytania o ich finansowanie, zdolność realizacyjną polskich firm oraz rolę rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju gospodarki.

Właśnie te kwestie będą punktem wyjścia do panelu „Wielkie inwestycje. Czy Polska wchodzi w nowy cykl rozwojowy?”, który odbędzie się podczas Forum.

Dyskusję poprzedzi wystąpienie specjalne ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, odpowiedzialnego za jeden z najważniejszych obszarów inwestycji publicznych w Polsce.

W panelu po wystąpieniu ministra udział wezmą przedstawiciele instytucji finansowych oraz spółek realizujących kluczowe projekty inwestycyjne: Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego.

Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” ma stworzyć przestrzeń rozmowy między administracją publiczną, instytucjami finansowymi i przedsiębiorcami o najważniejszych wyzwaniach rozwojowych polskiej gospodarki.

Rejestracja na wydarzenie trwa, liczba miejsc jest ograniczona.

