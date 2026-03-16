Polska gospodarka wchodzi dziś w okres wyjątkowo dużej skali inwestycji publicznych i półpublicznych. Transformacja energetyczna, modernizacja infrastruktury transportowej, rozwój przemysłu obronnego oraz inwestycje w nowe technologie mogą w najbliższych latach stworzyć jeden z największych programów inwestycyjnych od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak gościem specjalnym Forum Rynku Finansowego

Skala tych projektów rodzi jednak także kluczowe pytania o ich finansowanie, zdolność realizacyjną polskich firm oraz rolę rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju gospodarki.

Właśnie te kwestie będą punktem wyjścia do panelu „Wielkie inwestycje. Czy Polska wchodzi w nowy cykl rozwojowy?”, który odbędzie się podczas Forum.

Dyskusję poprzedzi wystąpienie specjalne ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, odpowiedzialnego za jeden z najważniejszych obszarów inwestycji publicznych w Polsce.