„To kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu” – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gen. dyw. Karol Molenda wybrany na stanowisko Cyber Champion

Minister obrony narodowej przypomniał o wieloletnim doświadczeniu strategicznym i operacyjnym gen. dyw. Karola Molendy w obszarze cyber. „Jego wybór to potwierdzenie, że kompetencje budowane przez Wojsko Polskie w obszarze transformacji cyfrowej nowoczesnych zdolności są wysoko oceniane w strukturach NATO. Gratuluję Panie Generale” – zakończył swój wpis Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do jego słów odniósł się sam zainteresowany. W swoim wpisie Karol Molenda podziękował za gratulacje i dodał: „Przyjmuję ten wybór jako zaszczyt, ale jeszcze bardziej jako zobowiązanie. To wyróżnienie traktuję przede wszystkim jako docenienie pracy żołnierzy i ekspertów, którzy każdego dnia budują przewagę Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni. Przed nami kolejne wyzwania. Jestem gotów podejmować je z pełnym zaangażowaniem, służąc Polsce i wzmacniając bezpieczeństwo Sojuszu”.