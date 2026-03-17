Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda.
„To kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu” – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.
Polski generał obejmie komendę w drugim co do ważności dowództwie Sojuszu. Z informacji portalu WNP wynika, że stanie się to w 2030-2031 r. Wcześni...
Minister obrony narodowej przypomniał o wieloletnim doświadczeniu strategicznym i operacyjnym gen. dyw. Karola Molendy w obszarze cyber. „Jego wybór to potwierdzenie, że kompetencje budowane przez Wojsko Polskie w obszarze transformacji cyfrowej nowoczesnych zdolności są wysoko oceniane w strukturach NATO. Gratuluję Panie Generale” – zakończył swój wpis Władysław Kosiniak-Kamysz.
Do jego słów odniósł się sam zainteresowany. W swoim wpisie Karol Molenda podziękował za gratulacje i dodał: „Przyjmuję ten wybór jako zaszczyt, ale jeszcze bardziej jako zobowiązanie. To wyróżnienie traktuję przede wszystkim jako docenienie pracy żołnierzy i ekspertów, którzy każdego dnia budują przewagę Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni. Przed nami kolejne wyzwania. Jestem gotów podejmować je z pełnym zaangażowaniem, służąc Polsce i wzmacniając bezpieczeństwo Sojuszu”.
Weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec rządowej ustawy o wdrożeniu programu SAFE wywołało pytania o los dziesiątek miliardów euro przeznaczonych...
Gen. dyw. Karol Molenda jest od 2022 r. dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej był m.in. dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz naczelnikiem Wydziału Cyberkontrwywiadu w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
Karol Molenda ukończył Wojskową Akademię Techniczną na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz podyplomowe studia MBA na Wydziale Cybernetyki tej samej uczelni. Jest również absolwentem podyplomowych studiów na kierunku Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.
W uzgodnieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zapadła decyzja o wysłaniu polskich żołnierzy na Litwę - poinformował minister obrony narodowej Władysła...
Swoją karierę zawodową rozpoczął od służby w 12 batalionie dowodzenia. Po półtora roku przeniesiony został do Centrum Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, włączonego następnie do Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Członkowie NATO w Europie
11 marca 2019 r. Karol Molenda mianowany został przez prezydenta na stopień generała brygady, a 14 sierpnia 2023 r. – na stopień generała dywizji.
Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz The Army Commendation Medal, przyznawanym przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych za zaangażowanie i nieszablonowe podejście do działań Cyberkontrwywiadu.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Jak oceniasz weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE? - takie pyta...
Nie sądziliśmy, że zobaczymy tak oczywiste działania obcych służb specjalnych w Polsce, a tu mamy historie jak z...
Wojska Specjalne to „chirurgiczny skalpel” systemu obrony państwa. Stanowimy kluczowy element narodowego i sojus...
