Polscy żołnierze będą chronić trzy państwa NATO. Jest decyzja

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Foto: PAP/Leszek Szymański

Minister wskazał, że w misji wspierającej bezpieczeństwo państw nadbałtyckich weźmie udział 150 polskich żołnierzy. - To jest o tyle ważne, że Sojusz - bo to jest misja w ramach NATO - pokazuje swoją solidarność. To nie jest tylko przygotowanie się na czas kryzysu, (...) ale to są też misje gwarantujące bezpieczeństwo - przekonywał.

Szef MON wspomniał też o misji NATO pod nazwą Straż Bałtycka. - Kilka tygodni temu premier Donald Tusk przedstawiał tę inicjatywę w Sztokholmie, po kilku tygodniach pozytywny odbiór i decyzja w Helsinkach, potwierdzenie tego na spotkaniu ministrów obrony dwa tygodnie temu w kwaterze głównej NATO w Brukseli - powiedział. - Polska nad Bałtykiem pełni określoną rolę. Desygnujemy swoje jednostki do patrolowania Morza Bałtyckiego, a dzisiaj podjęliśmy decyzję o kolejnej misji polskich żołnierzy PKW, polskiego kontyngentu wojskowego, w krajach nadbałtyckich - oświadczył.

- To było w uzgodnieniu z prezydentem, polskie wojska za granicę są wysyłane na podstawie postanowienia prezydenta Rzeczpospolitej - zaznaczył wicepremier. - We współdziałaniu wysyłamy polskich żołnierzy, żeby pełnili służbę u naszych sojuszników, których będziemy chronić, których przestrzeń powietrzną będziemy chronić - podsumował.