Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polska awansuje w hierarchii dowodzenia NATO. Odpowiadać ma za obronę naszej części Europy

Polski generał obejmie komendę w drugim co do ważności dowództwie Sojuszu. Z informacji portalu WNP wynika, że stanie się to w 2030-2031 r. Wcześniej, bo już latem tego roku, uczynimy pierwszy krok w tym kierunku.

Publikacja: 11.02.2026 10:41

NATO poinformowała, że większą rolę w struktourze dowodzenia odgrywać mają Europejczycy

NATO poinformowała, że większą rolę w struktourze dowodzenia odgrywać mają Europejczycy

Foto: PAP/EPA, ROBERT GHEMENT

Maria Krzos

W NATO istnieją dwa dowództwa na najwyższym, strategicznym szczeblu – pierwszym kieruje sojuszniczy dowódca do spraw operacji i jednocześnie naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, a drugim – sojuszniczy dowódca do spraw transformacji. Oczko niżej w hierarchii znajdują się dowództwa szczebla operacyjnego – Sojusznicze Dowództwa Sił Połączonych (ang. Joint Force Command, JFC).

Obecnie NATO ma trzy takie sztaby, są one przypisane do konkretnych regionów. Za Europę między północą a południem (bez basenu Morza Śródziemnego i bez północnych części Europy) odpowiada JFC w Brunssum w Holandii. Tu dowódcami na przemian są Niemcy i Włosi.

Polski generał stanie na czele Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych

10 lutego kwatera główna NATO poinformowała o zmianach w strukturze dowodzenia. Większą rolę odgrywać mają w niej Europejczycy. W sztabie w Brunssum (który przejąłby odpowiedzialność za obronę Polski i sąsiednich państw w razie wojny) na przemian dowodzić będą oficerowie z Polski i Niemiec. Dowodzenie w JFC w Brunssum będzie najwyższą funkcją, jaką polski oficer osiągnie w hierarchii NATO. Polska będzie też pierwszym krajem przyjętym do Sojuszu po zakończeniu zimnej wojny, któremu powierzono to zadanie.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim 11 września 2025 r.
Opinie Ekonomiczne
Maciej Miłosz: Monachium ważniejsze niż Warszawa
Reklama
Reklama

Znający szczegóły wojskowy przekazał WNP, że polski oficer zostanie dowódcą JFC Brunssum w roku 2031, inny zaś podał rok 2030. To nie musi być sprzeczne, ponieważ dowódcy tego szczebla są w NATO wskazywani z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Najprawdopodobniej więc rok 2031 to data objęcia stanowiska, a rok 2030 – wyboru kandydata. Już latem 2026 r. polski oficer ma zająć w tym samym dowództwie inne ważne stanowisko – szefa sztabu.

Czytaj więcej: Polski generał jeszcze nie był tak wysoko w NATO. Pierwszy krok latem

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wojsko Polskie Organizacje NATO
MON przesłało do szwedzkiego Saaba wstępny projekt umowy dotyczący zakupu 3 okrętów podwodnych. (zdj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Okręty podwodne płyną powoli, ale do celu
System amunicji krążącej WARMATE
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pożyczki z UE dla wojska. Czy SAFE opóźni się przez politykę?
Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte
Dyplomacja
NATO już nie istnieje? Tak twierdzi amerykański politolog
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Młodzi ludzie niechętni wobec służby w wojsku. Gen. Roman Polko podaje powody
Wojsko
Młodzi ludzie niechętni wobec służby w wojsku. Gen. Roman Polko podaje powody
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama