– Amerykańska geopolityka w wydaniu Trumpa jest polityką globalnego imperializmu. Trump chce być cesarzem świata. (Sekretarz generalny NATO) Mark Rutte nie rozumie, że nie chodzi o to, czy Europa potrzebuje NATO czy nie. Nie ma już NATO. Trump wyraźnie dał do zrozumienia, że nikogo nie będzie bronił. Wręcz przeciwnie, Stany Zjednoczone są potencjalnym agresorem, co pokazał w kwestii Grenlandii – powiedział Kagan w wywiadzie opublikowanym w sobotę na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Zdaniem politologa spór o Grenlandię nie jest zakończony. – Rutte wierzy, że wystarczy odpowiednią liczbę razy nazwać Trumpa „Daddy”, aby go udobruchać. To czysta polityka appeasementu – ocenił politolog.

– Europa musi zrozumieć, że Trump i jego ruch (MAGA) są do głębi wrogo nastawione do Europy. Partie centro-prawicowe czy centro-lewicowe są dla niego formami liberalizmu, który odrzuca. Niemieckie, francuskie czy brytyjskie kierownictwo jest dla niego takimi samymi wrogami jak Nancy Pelosi czy Clintonowie – wyjaśnił.

Robert Kagan: Europa może liczyć tylko na siebie

– Europa może liczyć tylko na siebie. Znajduje się między dwoma przeciwnikami – Ameryką i Rosją. Dlatego musi być w stanie bronić się zarówno ekonomicznie, jak i militarnie – powiedział Kagan. W przeciwnym razie, jego zdaniem, Europa stanie się „stertą zależnych obszarów” z Wielką Brytanią jako satelitą USA i Europą Wschodnią jako satelitą rosyjskim.