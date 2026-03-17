Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kontrowersje budzi projekt nowelizacji ustawy hazardowej, dotyczący lootboxów, złożony przez wiceministra cyfryzacji?

Czym są lootboxy oraz jakie mechanizmy ich działania sprzyjają zachowaniom o charakterze hazardowym?

Jakie konkretne zmiany w regulacji i dostępie do lootboxów proponuje omawiany projekt legislacyjny?

Dlaczego Totalizator Sportowy zarzuca projektowi stworzenie luki prawnej, mogącej umożliwić omijanie monopolu państwa w obszarze gier hazardowych?

W jaki sposób wiceminister Gramatyka komentuje krytykę i jakie działania planuje podjąć w celu dalszego procedowania projektu?

Jak niezależny ekspert ocenia argumentację obu stron sporu oraz szerszy kontekst szczelności przepisów hazardowych?

Projekt ustawy w sprawie tzw. lootboksów wniosła w grudniu wyjątkowo jak na polski Sejm ponadpolityczna grupa 62 posłów: od Konfederacji, przez PiS po Lewicę. Lootboksy to wirtualne skrzynki, w których znajdują się losowo wirtualne przedmioty, umożliwiające graczowi np. przejście kolejnych poziomów gry. Można je kupić za pieniądze prawdziwe bądź wirtualne. Wprowadzenie zmian zainicjował Michał Gramatyka z Polski 2050, który choć jest wiceministrem cyfryzacji, postanowił złożyć projekt jako poselski.

„Kilku posłów wycofało poparcie dla projektu ustawy, ale pod projektem jest wciąż wystarczająca lista podpisów umożliwiających jego dalsze procedowanie” – informuje nas Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu. – Zgłoszę autopoprawkę do tego projektu – deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050.

Czytaj więcej Konsumenci Grom komputerowym brakuje licznych regulacji prawnych Platformy handlowe dla graczy, mikropłatności czy lootboxy stają się kluczowymi filarami dla rozwoju segmentu gier mobilnych i komputerowych. Tymcz...

Lootboksy sprzyjają zachowaniom hazardowym

Projekt Gramatyki przewiduje, że lootboksy staną się formalnie „grami o wirtualne dobra”, których organizowanie w internecie zostanie ograniczone do osób dorosłych i będzie wymagało zgłoszenia albo – w zależności od wartości puli wygranych – zezwolenia. Powód? Jak tłumaczą wnioskodawcy w uzasadnieniu, „różne mechanizmy stosowane przez twórców gier, które promują i zachęcają graczy do kupowania większej liczby skrzynek, mogą sprzyjać rozwojowi zachowań o charakterze hazardowym”.