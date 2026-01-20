Totalizator to firma technologiczna

Zacznijmy od kwestii formalnych. W tym roku Totalizator Sportowy obchodzi swoje 70-lecie. Jaki dla spółki był ten miniony, 69. rok, gdy nią pani kierowała?

Jeśli cofniemy się do początków, pomysł na powołanie firmy i podpisanie stosownych dokumentów to 17 grudnia 1955 r. Formalnie spółka rozpoczęła aktywność w styczniu 1956 r., więc kalendarzowo to 70-lecie przypada na przełomie lat. Zaplanowaliśmy obchody na drugą połowę ubiegłego i pierwszą połowę obecnego roku. Nie jesteśmy zwykłą spółką – dostarczamy ogromną wartość dla społeczeństwa i gospodarki, dlatego chcemy jak najdłużej dzielić się z opinią publiczną informacją, że pieniądze, które generujemy, wracają do obywateli. Ubiegły rok był pod tym względem fantastyczny.

Wiele firm tego typu przeżywa kryzys w dobie ekspansji cyfrowej, ale wy chyba nie?

Nie, ponieważ przygotowywaliśmy się do obecności w świecie cyfrowym od lat. Już w 2018 r., po zmianie ustawy hazardowej, uruchomiliśmy kasyno internetowe oraz platformę lotto.pl, co pozwoliło przenieść produkty znane ze świata rzeczywistego do wirtualnego. Dziś w sieci można nabyć nasz tradycyjny produkt, czyli Lotto i inne gry liczbowe, a także odpowiedniki Zdrapek, czyli Gierki. To odpowiedź na potrzebę Polaków dotyczącą korzystania z rozrywki w sposób nowoczesny.

Czy przez te usługi cyfrowe populacja grających się zwiększyła?