Firmę Sanrio, odpowiedzialną za Hello Kitty, czeka rewolucja. Po 46 latach ze stanowiskiem głównej projektantki pożegna się Yuko Yamaguchi.
Słynna postać z przekrzywioną kokardą została zaprojektowana w 1974 roku przez 24-letnią wówczas Yuko Shimizu. Pomysłodawczyni opuściła jednak firmę po trzech latach, by poświęcić się życiu rodzinnemu. Jej dzieło nieprzerwanie od od 1980 roku kontynuowała Yuko Yamaguchi, która za cel wzięła urozmaicenie aktywności Hello Kitty. To dzięki niej urocza „kocia” postać grała na instrumentach czy uprawiała różne dyscypliny sportowe. Hello Kitty bardzo szybko zdobyła popularność w Japonii, ale to pod kierownictwem Yamaguchi stała się jedną z najbardziej dochodowych marek na świecie. Franczyza obecnie warta jest ponad 80 mld dol.
Yuko Yamaguchi w wieku 70 lat postanowiła, że czas ustąpić ze stanowiska. Firma Sanrio oświadczyła, że Yamaguchi „przekazała pałeczkę następnemu pokoleniu” i podziękowała jej za cztery dekady pracy na rzecz komercyjnego sukcesu marki. Jak podkreśliła spółka, projektantka „uczyniła z Hello Kitty postać kochaną przez wszystkich”.
Kto teraz przejmie pieczę nad ikoną? Firma przekazała, że jedna z jej innych projektantek, znana tylko pod pseudonimem „Aya”, pracowała już u boku Yamaguchi i przejmie jej obowiązki do końca do końca 2026 roku.
Yuko Yamaguchi ma wciąż pozostać w Sanrio, by służyć radą i wsparciem. Projektantka była głęboko przywiązana do „kociej” ikony – sama często pokazywała się publicznie w sukienkach w stylu Kitty i upinała włosy w dwa koki.
Co ciekawe, Hello Kitty mimo swojej aparycji z założenia nie jest kotem, a 8-letnią dziewczynką. Postać miała wpisywać się w estetykę kawaii: miała być pełna uroku, posiadać dziewczęcą estetykę i wywoływać pozytywne emocje. I doskonale spełniła tę rolę, stając się globalnym fenomenem – pojawiała się na ubraniach, akcesoriach, w grach wideo, a nawet na samolocie Airbus.
