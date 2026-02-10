Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

USA mają nową umowę handlową z Bangladeszem. Część odzieży zwolniona z ceł

Jeden z największych na świecie może eksporterów odzieży może odetchnąć z ulgą. Stany Zjednoczone podpisały nową umowę z Bangladeszem, w której zobowiązały się do zwolnienia z ceł wybranych towarów odzieżowych i tekstylne z tego kraju. W przypadku pozostałych produktów taryfy celne zostaną obniżone.

Publikacja: 10.02.2026 12:03

Fabryka odzieży, Dakka, Bangladesz

Fabryka odzieży, Dakka, Bangladesz

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

Ostatnia tura negocjacji handlowych Bangladeszu i USA przyniosła pomyślne ustalenia dla tego południowoazjatyckiego kraju, który zajmuje pozycję drugiego największego na świecie producenta odzieży po Chinach. Po długotrwałych rozmowach strony ogłosiły wreszcie nową umowę w poniedziałek, 9 lutego.

USA i Bangladesz podpisały nową umowę handlową. Co obejmuje?

Zgodnie z ustaleniami, Stany Zjednoczone obniżą cła na produkty z Bangladeszu z 20 proc. do 19 proc. Co jeszcze ważniejsze, Biały Dom zobowiązał się również do zniesienia ceł na wybrane towary odzieżowe wyprodukowane z materiałów pochodzących z USA. Jak podano we wspólnym oświadczeniu, obejmują one produkty wytworzone z amerykańskiej bawełny oraz tekstylia syntetyczne. Ich wolumen będzie uzależniony od tego, ile tekstyliów USA wyeksportują do Bangladeszu.

Czytaj więcej

Stany Zjednoczone podniosą cła na import półprzewodników z Chin
Handel
Trump zapowiada cła na półprzewodniki z Chin. Firmy dostają 18 miesięcy luzu

W zamian Dhaka zgodziła się zapewnić „znaczący preferencyjny dostęp do rynku” dla szeregu amerykańskich towarów rolnych i przemysłowych. Obejmuje to otwarcie rynków na więcej amerykańskich chemikaliów, wyrobów medycznych, części samochodowych, produktów sojowych i mięsa. Władze Bangladeszu mają przy tym uznać amerykańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, leków i pojazdów oraz normy emisji, co ułatwi amerykańskim towarom wjazd do kraju.

Południowoazjatycki kraj zobowiązał się również do przestrzegania międzynarodowo uznanych praw pracowniczych, zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz dotrzymania umowy dotyczącej zakupu amerykańskich produktów rolnych, lotniczych i energetycznych o wartości miliardów dolarów.

Reklama
Reklama

Biały Dom przekazał, że umowa wzmocni więzi gospodarcze między krajami i zaoferuje obu stronom „bezprecedensowy dostęp” do każdego z rynków.

Czytaj więcej

Chiński Shein to największy na świecie producent mody „ultra-fast fashion”.
Odzież
Porażka Shein w sądzie w Niemczech. Przełomowa decyzja ws. greenwashingu

Bangladesz umacnia swoją pozycję jako eksporter odzieży

Sektor odzieżowy jest kluczowy dla gospodarki Bangladeszu – odpowiada obecnie za ponad 80 proc. całkowitych przychodów z eksportu tego kraju i daje miejsca pracy około czterem milionom osób.

W kwietniu 2025 roku prezydent USA Donald Trump nałożył szeroko zakrojone cła na globalnych partnerów handlowych. Bangladesz został wówczas obłożony cłem w wysokości 37 proc., z kolei jeden z jego największych rywali – Indie – został początkowo objęty 25-proc. taryfami. Nowo ogłoszona przez USA obniżka ceł stawia Bangladesz niemal na równi z jego azjatyckimi konkurentami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, BBC

Miejsca Regiony Azja Bangladesz
Na koniec 2025 r. sieć Dino miała3033 sklepów
Handel
Zaskakujący ruch Dino w sprawie kontroli w sklepach. PIP potwierdza nieprawidłowości
Robiąc zakupy przy kasach samoobsługowych, często wydajemy więcej, niż zakładaliśmy
Handel
Płacisz za zakupy w kasie samoobsługowej? Rachunek może być wyższy nawet o 25 proc.
Konflikt w Dino. We wtorek spotkanie z władzami firmy
Handel
Konflikt w Dino. We wtorek spotkanie z władzami firmy
Burza wokół sklepów Dino. A sieć milczy
Handel
Burza wokół sklepów Dino. A sieć milczy
Ludzie przechodzą obok muralu z wizerunkiem Najwyższego Przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneieg
Handel
Nowa presja z Waszyngtonu. Trump nałoży 25 proc. cła za relacje handlowe z Iranem
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama