Dlaczego miliony uwierzyły w teorię von Dänikena, piewcy kosmicznej interwencji?

W odległej przeszłości na Ziemi doszło do lądowania przedstawicieli obcej cywilizacji. Spodobało im się dźwignąć w rozwoju małpoludy żyjące na powierzchni planety – w jakiś sposób teoria Ericha von Dänikena zawładnęła wyobraźnią milionów Ziemian.

Publikacja: 30.01.2026 08:55

Erich von Däniken w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, dokąd przyjechał z wykładem „Czy wszystko

Erich von Däniken w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, dokąd przyjechał z wykładem „Czy wszystko było inaczej?”, 8 marca 2017 r.

Foto: Starpix/APA-PictureDesk via AFP

Marek Oramus

10 stycznia 2026 r. zmarł w wieku 90 lat Erich von Däniken, szwajcarski hotelarz, który za życia dobił się niebywałego sukcesu: wydał ponad 40 książek i sprzedał ich na całym świecie 75 mln. Przez ponad pół wieku występował w glorii autora hipotezy, że w zamierzchłej przeszłości odwiedzili Ziemię antyczni astronauci, którzy ingerowali w rozwój gatunku homo sapiens. Co prawda w XXI wieku traktowano go już jako szajbusa, który upiera się przy zwariowanych interpretacjach historii, ale wcześniej, czyli od lat 70. XX wieku, był gwiazdą pierwszej wielkości na firmamencie kultury popularnej.

