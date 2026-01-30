10 stycznia 2026 r. zmarł w wieku 90 lat Erich von Däniken, szwajcarski hotelarz, który za życia dobił się niebywałego sukcesu: wydał ponad 40 książek i sprzedał ich na całym świecie 75 mln. Przez ponad pół wieku występował w glorii autora hipotezy, że w zamierzchłej przeszłości odwiedzili Ziemię antyczni astronauci, którzy ingerowali w rozwój gatunku homo sapiens. Co prawda w XXI wieku traktowano go już jako szajbusa, który upiera się przy zwariowanych interpretacjach historii, ale wcześniej, czyli od lat 70. XX wieku, był gwiazdą pierwszej wielkości na firmamencie kultury popularnej.