4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 30.01.2026 09:54 Publikacja: 30.01.2026 08:55
Erich von Däniken w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, dokąd przyjechał z wykładem „Czy wszystko było inaczej?”, 8 marca 2017 r.
Foto: Starpix/APA-PictureDesk via AFP
10 stycznia 2026 r. zmarł w wieku 90 lat Erich von Däniken, szwajcarski hotelarz, który za życia dobił się niebywałego sukcesu: wydał ponad 40 książek i sprzedał ich na całym świecie 75 mln. Przez ponad pół wieku występował w glorii autora hipotezy, że w zamierzchłej przeszłości odwiedzili Ziemię antyczni astronauci, którzy ingerowali w rozwój gatunku homo sapiens. Co prawda w XXI wieku traktowano go już jako szajbusa, który upiera się przy zwariowanych interpretacjach historii, ale wcześniej, czyli od lat 70. XX wieku, był gwiazdą pierwszej wielkości na firmamencie kultury popularnej.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Nowy papież miał – takie wymogi mieli postawić przed nim kardynałowie elektorzy – iść drogą Franciszka, ale i do...
Dzisiaj 800+ trafia do naprawdę zamożnych rodzin, które śmiało by się obyły bez tych pieniędzy, a z drugiej stro...
Karol Nawrocki: „Jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jest...
Gdyby doszło do skutecznego ataku na Iran, Waszyngton mógłby uznać, że za jednym „pociągnięciem spustu” rozwiązu...
Jedna z platform społecznościowych oznajmiła, że sama będzie sprawdzała wiek swoich użytkowników. Jej decyzja sz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas