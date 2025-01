Rzecznik SN wygrywa proces. Sędzia Waldemar Żurek musi go przeprosić

Aleksander Stępkowski wygrywa, sędzia Żurek zapowiada apelację

Czy do tych przeprosin dojdzie? Nie jest to pewne, bowiem sędzia Żurek już zapowiedział złożenie w tej sprawie apelacji. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził, że tekst spornej wypowiedzi w wywiadzie nie był autoryzowany i jest niezgodny z tym co rzeczywiście powiedział dziennikarce.

– W tej wypowiedzi zawarto szereg błędów logicznych i faktograficznych, których ja bym nie popełnił. Miałem rzekomo powiedzieć, że Stępkowski był członkiem KRS. Po pierwsze on nigdy w niej nie zasiadał, a po drugie twór, który powstał po 2017 r. zawsze określam jako neo-KRS, a nie KRS – mówi sędzia Żurek.

Wskazał przy tym, że w cytowanej rozmowie zawarto też błędną sugestię, zgodnie z którą Stępkowski był wiceministrem sprawiedliwości, a nie wiceministrem spraw zagranicznych, którą to funkcję pełnił w latach 2015-2016.

Po tym politycznym epizodzie sędzia Stępkowski, który jest współtwórcą Fundacji Ordo Iuris, został powołany przez prezydenta na sędziego Sądu Najwyższego. Zasiada w kwestionowanej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.