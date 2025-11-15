Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dokument od notariusza czasami nie wystarczy do odbioru pisma z sądu

Osoba upoważniona pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego nie może odebrać awizowanego pisma sądowego w postępowaniu cywilnym. Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, iż wywołuje to wątpliwości i problemy.

Publikacja: 15.11.2025 10:39

Dokument od notariusza czasami nie wystarczy do odbioru pisma z sądu

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

W tej sprawie rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego. To efekt licznych skarg dotyczących problemu pełnomocnictw sporządzanych w formie aktu notarialnego. Wynika z nich, że Poczta Polska nie respektuje pełnomocnictw do odbioru przesyłek sądowych przez osobę, której adresat udzielił pełnomocnictwa notarialnego do odbioru korespondencji i wymaga specjalnego pełnomocnictwa pocztowego.

Czytaj więcej

Prezes UODO nie ukarze sądu za otwartą kopertę. Precedensowy wyrok NSA
Dane osobowe
Prezes UODO nie ukarze sądu za otwartą kopertę. Precedensowy wyrok NSA

Dlaczego poczta nie respektuje pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

W piśmie RPO wskazuje, iż zgodnie z prawem pocztowym w przypadku zwykłych przesyłek pełnomocnictwo na zasadach ogólnych, w tym w formie aktu notarialnego, jest wystarczające. Problem pojawia się natomiast w przypadku pism w postępowaniu cywilnym. Awizowaną przesyłkę może odebrać bowiem adresat lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, a to wymaga dochowania określonych czynności. Musi być ono m.in. złożone w odpowiedniej placówce operatora, opłacone, a podpis na pełnomocnictwie należy złożyć wobec pracownika je przyjmującego.

Tymczasem wiele osób, zwłaszcza starszych czy niepełnosprawnych, jest przekonanych, że pozycja ustrojowa notariusza gwarantuje honorowanie ich oświadczeń woli, i dlatego ustanawiają pełnomocnictwa do odbioru korespondencji sądowej w formie aktu notarialnego.

RPO zwraca przy tym uwagę, że udzielenie pełnomocnictwa pocztowego jest niemożliwe, jeżeli osoba nie przebywa w danej miejscowości lub w kraju – wtedy nie ma ona żadnej możliwości zapoznania się z kierowaną do niej korespondencją sądową. „Jest to szczególnie problematyczne, gdy dopiero po wyjeździe z kraju okazuje się, że zachodzi potrzeba odbierania korespondencji w związku z wszczęciem postępowania, a strona nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń” - zaznacza rzecznik. 

Reklama
Reklama

W piśmie Marcin Wiącek zwrócił się do prezesa KRN o rozważenie, czy istniałaby możliwość podjęcia przez Krajową Radę Notarialną inicjatywy, która zwróciłaby uwagę izb notarialnych na szczególną potrzebę udzielania przez notariuszy przy dokonywaniu czynności notarialnych wyjaśnień dotyczących możliwości odbioru pism sądowych na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego albo poświadczonego notarialnie. 

Czytaj więcej

Upoważnienia pocztowego można udzielić także na odległość
W sądzie i w urzędzie
Upoważnienia pocztowego można udzielić także na odległość

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Notariusze W Sądzie W Urzędzie Poczta Polska

W tej sprawie rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego. To efekt licznych skarg dotyczących problemu pełnomocnictw sporządzanych w formie aktu notarialnego. Wynika z nich, że Poczta Polska nie respektuje pełnomocnictw do odbioru przesyłek sądowych przez osobę, której adresat udzielił pełnomocnictwa notarialnego do odbioru korespondencji i wymaga specjalnego pełnomocnictwa pocztowego.

Dlaczego poczta nie respektuje pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Sądy i trybunały
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Staż pracy a emerytura. Czy i jaki ma wpływ?
Praca, Emerytury i renty
Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Nieruchomości
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
Prawo rodzinne
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama