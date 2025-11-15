Aktualizacja: 15.11.2025 11:45 Publikacja: 15.11.2025 10:39
Foto: Adobe Stock
W tej sprawie rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego. To efekt licznych skarg dotyczących problemu pełnomocnictw sporządzanych w formie aktu notarialnego. Wynika z nich, że Poczta Polska nie respektuje pełnomocnictw do odbioru przesyłek sądowych przez osobę, której adresat udzielił pełnomocnictwa notarialnego do odbioru korespondencji i wymaga specjalnego pełnomocnictwa pocztowego.
Czytaj więcej
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma prawa nadzorować przetwarzania danych osobowych prz...
W piśmie RPO wskazuje, iż zgodnie z prawem pocztowym w przypadku zwykłych przesyłek pełnomocnictwo na zasadach ogólnych, w tym w formie aktu notarialnego, jest wystarczające. Problem pojawia się natomiast w przypadku pism w postępowaniu cywilnym. Awizowaną przesyłkę może odebrać bowiem adresat lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, a to wymaga dochowania określonych czynności. Musi być ono m.in. złożone w odpowiedniej placówce operatora, opłacone, a podpis na pełnomocnictwie należy złożyć wobec pracownika je przyjmującego.
Tymczasem wiele osób, zwłaszcza starszych czy niepełnosprawnych, jest przekonanych, że pozycja ustrojowa notariusza gwarantuje honorowanie ich oświadczeń woli, i dlatego ustanawiają pełnomocnictwa do odbioru korespondencji sądowej w formie aktu notarialnego.
RPO zwraca przy tym uwagę, że udzielenie pełnomocnictwa pocztowego jest niemożliwe, jeżeli osoba nie przebywa w danej miejscowości lub w kraju – wtedy nie ma ona żadnej możliwości zapoznania się z kierowaną do niej korespondencją sądową. „Jest to szczególnie problematyczne, gdy dopiero po wyjeździe z kraju okazuje się, że zachodzi potrzeba odbierania korespondencji w związku z wszczęciem postępowania, a strona nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń” - zaznacza rzecznik.
W piśmie Marcin Wiącek zwrócił się do prezesa KRN o rozważenie, czy istniałaby możliwość podjęcia przez Krajową Radę Notarialną inicjatywy, która zwróciłaby uwagę izb notarialnych na szczególną potrzebę udzielania przez notariuszy przy dokonywaniu czynności notarialnych wyjaśnień dotyczących możliwości odbioru pism sądowych na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego albo poświadczonego notarialnie.
Czytaj więcej
Pełnomocnictwo pocztowe będzie można sporządzić elektronicznie i przesłać do placówki tą drogą z...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W tej sprawie rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego. To efekt licznych skarg dotyczących problemu pełnomocnictw sporządzanych w formie aktu notarialnego. Wynika z nich, że Poczta Polska nie respektuje pełnomocnictw do odbioru przesyłek sądowych przez osobę, której adresat udzielił pełnomocnictwa notarialnego do odbioru korespondencji i wymaga specjalnego pełnomocnictwa pocztowego.
Prezydent ma prawo odmówić powołania sędziów, ale może to zrobić w wyjątkowych sytuacjach, a jego uprawnienia w...
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas