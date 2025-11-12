Aktualizacja: 12.11.2025 15:36 Publikacja: 12.11.2025 14:18
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Foto: PAP/Grzegorz Jakubowski
Choć unijne regulacje powinny być stosowane już od 12 września 2025 r., to w Polsce wciąż nie wskazano właściwego organu nadzoru.
Projekt ma załatać tę lukę. Zgodnie z nim do prezesa UKE użytkownicy będą mogli skarżyć się na nieprzestrzeganie Data Act (DA). Choćby na to, że firmy odmawiają im dostępu do danych, co jest zagwarantowane przez unijne rozporządzenie. Uprawnienie to dotyczy m.in. internetu rzeczy i daje użytkownikom prawo do uzyskania danych, które są zbierane przez inteligentne urządzenia. Może to być szczególnie użyteczne np. przy optymalizowaniu zużycia prądu i dostosowywaniu go do godzin, w których energia jest najtańsza. Wpierw trzeba jednak wyegzekwować od producenta sprzętu dostęp do zebranych danych. Unijne rozporządzenie ułatwia również przenoszenie danych pomiędzy różnymi firmami. To z kolei ma ułatwiać zmianę dostawcy usług.
DA pozostawia państwom członkowskim swobodę dotyczącą nadzoru nad przestrzeganiem jego przepisów. Polska mogłaby więc wskazać w krajowych regulacjach kilka różnych organów. Dlaczego zdecydowała się na jeden?
„Wybór prezesa UKE jako jednego właściwego organu ma na celu stworzenie prostego i przejrzystego systemu instytucjonalnego dla obywateli i przedsiębiorców, który ułatwi stosowanie skomplikowanych przepisów DA. Jeden właściwy organ poprawi również skuteczność stosowania i egzekwowania DA po stronie administracji, eliminując ryzyko sporów kompetencyjnych czy długotrwałych postępowań angażujących kilka urzędów” – tłumaczy w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Cyfryzacji, które jest jego autorem.
Kary nakładane przez prezesa UKE z tytułu naruszenia przepisów DA będą mogły wynieść do 100 tys. zł, a w przypadku przedsiębiorców – do 4 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary.
Etap legislacyjny: projekt skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania
