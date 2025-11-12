Rzeczpospolita
Prawo
Prezes UKE na straży sprawiedliwego dostępu do danych. Jest projekt

To prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie rozpoznawał skargi i decydował o ewentualnych karach wobec firm, które nie będą przestrzegać unijnego rozporządzenia Data Act – wynika z projektu ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu.

Publikacja: 12.11.2025 14:18

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Foto: PAP/Grzegorz Jakubowski

Sławomir Wikariak

Choć unijne regulacje powinny być stosowane już od 12 września 2025 r., to w Polsce wciąż nie wskazano właściwego organu nadzoru.

Internet rzeczy i dane użytkowników

Projekt ma załatać tę lukę. Zgodnie z nim do prezesa UKE użytkownicy będą mogli skarżyć się na nieprzestrzeganie Data Act (DA). Choćby na to, że firmy odmawiają im dostępu do danych, co jest zagwarantowane przez unijne rozporządzenie. Uprawnienie to dotyczy m.in. internetu rzeczy i daje użytkownikom prawo do uzyskania danych, które są zbierane przez inteligentne urządzenia. Może to być szczególnie użyteczne np. przy optymalizowaniu zużycia prądu i dostosowywaniu go do godzin, w których energia jest najtańsza. Wpierw trzeba jednak wyegzekwować od producenta sprzętu dostęp do zebranych danych. Unijne rozporządzenie ułatwia również przenoszenie danych pomiędzy różnymi firmami. To z kolei ma ułatwiać zmianę dostawcy usług.

Prezes UKE sprawdzi stosowanie Data Actu

DA pozostawia państwom członkowskim swobodę dotyczącą nadzoru nad przestrzeganiem jego przepisów. Polska mogłaby więc wskazać w krajowych regulacjach kilka różnych organów. Dlaczego zdecydowała się na jeden?

„Wybór prezesa UKE jako jednego właściwego organu ma na celu stworzenie prostego i przejrzystego systemu instytucjonalnego dla obywateli i przedsiębiorców, który ułatwi stosowanie skomplikowanych przepisów DA. Jeden właściwy organ poprawi również skuteczność stosowania i egzekwowania DA po stronie administracji, eliminując ryzyko sporów kompetencyjnych czy długotrwałych postępowań angażujących kilka urzędów” – tłumaczy w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Cyfryzacji, które jest jego autorem.

Kary nakładane przez prezesa UKE z tytułu naruszenia przepisów DA będą mogły wynieść do 100 tys. zł, a w przypadku przedsiębiorców – do 4 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania

Źródło: rp.pl

Technologie Organizacje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) Dane Osobowe Internet

