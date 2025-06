W ubiegłą niedzielę statek Madleen wypłynął z Sycylii i obrał kurs na Strefę Gazy. Na pokładzie znajdują się aktywiści, którzy chcą przełamać izraelską blokadę morską i dostarczyć potrzebującym Palestyńczykom pomoc humanitarną. Rejs ma też zwrócić uwagę światowej opinii publicznej na dramatyczną sytuację mieszkańców Gazy.

Wśród załogi jednostki jest Greta Thunberg, 22-letnia Szwedka, która zdobyła światową rozpoznawalność po tym, jak w 2018 r. rozpoczęła Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, co piątek opuszczając szkołę, by protestować przed szwedzkim parlamentem. Thunberg została wyróżniona tytułem człowieka roku 2019 tygodnika „Time”.

Flotylla Wolności zmierza w stronę Strefy Gazy, na pokładzie Greta Thunberg. Izrael: Nie dotrzecie do Gazy

Z zapowiedzi członków „Flotylli Wolności” wynikało, że planowali dopłynąć do wód terytorialnych Gazy być może już w niedzielę rano. Z komunikatów publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że 8 czerwca po południu statek miał do przebycia jeszcze ok. 300 kilometrów.