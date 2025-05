Obóz Dżabalia, 9 maja. Palestyńczycy zebrali się, by otrzymać porcję żywności z kuchni charytatywnej Foto: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

„Pilne działania są potrzebne, by ratować życie i uniknąć pogłębiania się głodu, dalszych zgonów i staczania się w klęskę głodu” – czytamy w raporcie.

Izrael twierdzi, że Strefie Gazy nie grozi głód

Władze Izraela utrzymują, że nie wierzą, by Strefie Gazy groził kryzys głodu. Według Tel Awiwu do enklawy wpłynęło wystarczająco wiele żywności, by zapewnić przetrwanie mieszkańcom Strefy Gazy, a blokada enklawy służy odcięciu Hamasu od zaopatrzenia. Jednak według analizy w ramach IPC plan izraelskich władz, przedstawiony 5 maja, a dotyczący dostarczenia pomocy mieszkańcom Strefy Gazy, „jest wysoce niewystarczający, by zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców”.

„Proponowane mechanizmy dystrybucji prawdopodobnie stworzą istotne bariery w dostępie (do pomocy) dla dużych grup mieszkańców” – głosi analiza.

500 tys. Palestyńczyków jest lub wkrótce będzie zagrożonych śmiercią głodową Foto: REUTERS/Hatem Khaled

IPC to inicjatywa opracowana w 2004 roku przez jednostkę Światowej Organizacji Rolnictwa (FAO) w Somalii i od tego czasu jest rozwijana i wdrażana przez globalne partnerstwo 15 organizacji na poziomie światowym, regionalnym i krajowym. Zarządzanie IPC na poziomie globalnym sprawuje Komitet Sterujący IPC, a na poziomie krajowym działają grupy robocze skupiające przedstawicieli rządu, agencji ONZ i organizacji pozarządowych.