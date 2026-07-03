Jeden z twórców największego na świecie samolotu z papieru
Grupa studentów wydziału inżynierii na uniwersytecie w Pizie, w środkowych Włoszech, zbudowała największy na świecie samolot z papieru. Samolot został wykonany w całości ręcznie, przy użyciu wyłącznie papieru i kleju.
Samolot zdołał przelecieć w hali 59 metrów.
25-letni Filippo De Paoli, kończący studia magisterskie, opowiedział dziennikowi „Il Resto del Carlino”, że „pomysł narodził się podczas studiów licencjackich”. – Między jednymi zajęciami a drugimi bawiliśmy się rzucając papierowe samoloty, trochę dla żartu. W pewnym momencie powiedzieliśmy sobie: A może by tak spróbować pobić rekord? – wspominał.
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– Od tego momentu zaczęliśmy pracować nad projektem, a po latach nauki i przygotowań, od lutego tego roku poświęciliśmy się budowie ostatecznego modelu – dodał student inżynierii lotniczej.
Prace, jak dodała gazeta, prowadzono stopniowo i nie było w nich żadnej improwizacji. Zanim powstał model rekordowej wielkości, zespół zbudował i pomyślnie przetestował pierwszy egzemplarz o długości nieco ponad metra, nazwany Prometeusz. Następnie powstał Dedal o rozpiętości skrzydeł osiem metrów, aby zweryfikować strukturę i dynamikę lotu.
„Byliśmy przekonani, że przy odpowiedniej metodzie nawet kawałek papieru może stać się prawdziwą inżynierią. Miesiące nauki, symulacji, błędów i zaczynania od nowa, a na końcu ten kawałek papieru odebrał Niemcom rekord, który istniał od 2013 r.” – podkreślili studenci z zespołu, który wykonał Ikara.
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