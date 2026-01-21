Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jakub Sewerynik: Spór o krzyż – po raz kolejny

Nagonka na anglistkę ze szkoły w Kielnie ws. krzyża jest zaprzeczeniem Ewangelii i profanacją chrześcijańskich wartości.

Publikacja: 21.01.2026 04:33

Protest ma związek ze zdarzeniem, do którego miało dojść 15 grudnia 2025 r. podczas lekcji języka an

Kielno (pow. wejherowski), 08.01.2026. Protest przed Szkołą Podstawową

Protest ma związek ze zdarzeniem, do którego miało dojść 15 grudnia 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego. Nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża w sali lekcyjnej, a gdy młodzież odmówiła, samodzielnie zdjąć krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci

Foto: Andrzej Jackowski/PAP

Jakub Sewerynik

„Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową” (Mt 10,35), czyli o skrajnych emocjach

Na początku roku chciałem napisać felieton nie tyle „na czasie”, ile „o czasie”. Wszak jak cenny on jest, wie każdy, a szczególnie prawnik, który przed północą musi nadać w placówce pocztowej apelację. Gdy jednak chce się opowiedzieć, czym czas jest, zazwyczaj brakuje słów. Także mnie nie dane było ich choćby poszukać, skoro zaraz po okresie świąteczno-noworocznym wybuchła kolejna bitwa o krzyż w szkole. Gdy święte symbole wyrzucane są do koszy na śmieci, nie pora na filozoficzne felietony. Wybiła godzina, aby zakasać rękawy i stanąć do walki, wszak chodzi o naszą tożsamość, o nasze dzieci, o przyszłość naszego narodu i naszej wiary! Nie zgadzał mi się jedynie… czas. Zauważyłem, że zdarzenie nastąpiło 15 grudnia, a afera wybuchła po święcie Trzech Króli… Dziś ledwie się pamięta wydarzenia z wczoraj, a cóż dopiero sprzed niemal miesiąca. Poświęciłem zatem dłuższą chwilę, by przyjrzeć się sprawie krzyża z Kielna.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Technologia tworzy nowe przestrzenie działania szybciej, niż przepisy potrafią je nazwać
Rzecz o prawie
Paulina Szewioła: Prawo w wirtualnym świecie
Internet pełen nagości - czas na ochronę prawną
Rzecz o prawie
Laura Błaszczak: Internet pełen nagości - czas na ochronę prawną
Od wielu tygodni razem z sędzią Igorem Tuleyą podróżujemy z naszą książką „Mogłem milczeć” po kraju.
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Podróżując po kraju
Domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka. Jest wyborem, który
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Wyjdźmy poza matkocentryzm
Rozpatrywanie spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi do poważnych problemów s
Rzecz o prawie
Michał Długosz: Systemowy paradoks – administracja pod kontrolą cywilną
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama